Экономика

19:55 18.01.2021

Украина 17 января увеличила подъем газа из ПХГ до 122,5 млн куб. м

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Украина 17 января увеличила подъем газа из ПХГ до 122,5 млн куб. м

Украина 17 января 2021 года подняла из своих подземных хранилищ (ПХГ) 122,5 млн куб. м природного газа, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртранссгаз".

Если в первой декаде января отбор колебался от 59 млн куб. м до 72,6 млн куб. м, то далее с увеличением морозов начался неуклонный рост: 79,1 млн, 81,9 млн, 87,2 млн, 90,5 млн, 96,2 млн, 103,2 млн, 122,5 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", до этих дней в последний раз суточный отбор из ПХГ страны превышал "сотку" два года назад - 8 января 2019 года, когда из хранилищ было поднято 101,2 млн куб. м природного газа. За последние пять лет было еще два таких периода: в конце февраля-начале марта 2018-го и в начале января 2016 года.

"И это (отбор 120 млн куб. м - ИФ), конечно же, не максимальная техническая мощность ПХГ (при текущих запасах - ИФ). При необходимости объемы отбора можно даже несколько увеличить. Поэтому наши отечественные и иностранные партнеры могут быть уверены, что газ, который они хранят, будет поднят (если, конечно, подать заявку в необходимый срок)", - отмечается в сообщении компании в Facebook.

В "Укртрансгазе" также отметили, что для работы крупнейшего стране Бильче-Волицко-Угерского ПХГ даже привлекли дополнительный персонал.

"Команда оператора газохранилищ работает без перерывов и выходных, чтобы в домах украинцев было тепло и уютно", - добавили в компании.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

Теги: #газ #пхг
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