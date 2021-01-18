Экономика

17:10 18.01.2021

"Центрэнерго" запустило в работу 6 энергоблоков ТЭС на газе

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"Центрэнерго" запустило в работу 6 энергоблоков ТЭС на газе

ПАО "Центрэнерго" 18 января подключило к работе энергосистемы дополнительно 6 энергоблоков с использованием природного газа.

"Дополнительно к коммерческому графику сегодня включили два блока по 300 МВт на Углегорской ТЭС, три блока по 200 МВт – на Змиевской ТЭС и один блок на 300 МВт на Трипольской ТЭС", – сообщили "Энергореформе" в пресс-службе компании в понедельник.

Таким образом, по состоянию на 18 января в работе находятся 11 блоков ТЭС "Центрэнерго".

При этом в компании отметили, что дополнительная нагрузка сверх коммерческого графика по команде оператора системы передач НЭК "Укрэнерго" для поддержания стабильности ОЭС покрывается за счет использования газа, а предусмотренная в рамках коммерческого графика – угля.

"Топлива из государственных шахт для этого хватает", – подчеркнули в компании.

Вместе с тем в компании уточнили, что газ от НАК "Нафтогаз Украины" "Центрэнерго" получает на условиях отсрочки платежа.

Как сообщалось, и.о. министра энергетики Юрий Витренко анонсировал с 18 января запуск в работу тепловой генерацией с 18 января текущего года газомазутных блоков в связи с дефицитом угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС).

В свою очередь гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что "это экономически сегодня это абсолютно необоснованно", заявив о необходимости наращивания добычи и планах импорта угля из Казахстана.

Теги: #газ #тэс #центрэнерго
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