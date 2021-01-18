Государство рискует потерять 12 млрд грн от приватизации в 2021г из-за скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп - ФГИ

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины во главе с Дмитрием Сенниченком выражает озабоченность относительно действий правоохранителей, направленных на дестабилизацию работы государственных предприятий, в частности ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.),

Согласно пресс-релизу ФГИ в понедельник, такие действия часто имеют противоправный характер, могут привести к сворачиванию приватизационного процесса в 2021 году и несут риски потери 12 млрд грн бюджетных поступлений.

В то же время отмечается, что Фонд сможет обеспечить данные поступления уже в первом полугодии-2021 - в случае остановки скоординированного противодействия силовых органов и олигархических групп.

"ФГИ решительно осуждает любые попытки остановить и откатить назад приватизацию госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых владельцев и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционной привлекательной экономики в Украине. Разгосударствление экономики - приоритет президента и правительства Украины, а также часть международных обязательств Украины", - заявил Сенниченко, которого цитирует пресс-служба ФГИ.

При этом напоминается, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, совершили попытку незаконного давления на ОГХК. Указано также, что представители правоохранительных органов в ходе проведения следственных действий провели ряд беспрецедентных процессуальных нарушений. Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, еще до совершения якобы противоправных действий.

По мнению ФГИ, данный эпизод является частью большой кампании по давлению на ОГХК и дискредитации предприятия. В течение нескольких месяцев менеджмент ОГХК обвиняют в якобы поставках продукции на оккупированные территории, а весной 2020 года руководство испытывало запугивания: злоумышленники прибегли к поджогу автомобиля одного из руководителей предприятия, а также похитили рабочую документацию и технику.

Вместе с тем подчеркивается, что ОГХК продемонстрировала рекордные показатели чистой прибыли в 2020 году - 600 млн грн, что в шесть раз больше, чем показатели 2018 и 2019 годов. Процесс выставления компании на прозрачный аукцион находится на финальном этапе. Он ожидается в первом квартале 2021 и обещает стать самой большой приватизацией в Украине со времен продажи "Криворожстали". Приватизация этого актива также предусмотрена в Меморандуме Украины с МВФ. В частности, предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе выразили 16 ведущих иностранных компаний. Ожидается, что стартовая цена составит несколько миллиардов гривен.

Как сообщалось, 13 января ОГХК заявила об очередной попытке срыва приватизации вследствие проводившихся обысков на территории ВГМК, в центральном офисе в Киеве и в помещениях некоторых сотрудников компании. Тогда же отмечалось, что "это уже не первая попытка сорвать приватизацию АО "ОГХК": в августе 2020-го злоумышленники высыпали из 10 вагонов-хопперов компании ильменитовый концентрат, который отгружался по контракту с американских холдингом Chemours, а до этого осуществили поджог автомобиля менеджера компании".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.