Экономика

15:51 18.01.2021

Авиакомпания МАУ подготовила самолеты для перевозки вакцин

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Авиакомпания МАУ подготовила самолеты для перевозки вакцин

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) заявила о готовности к перевозке вакцин.

"Во всем мире в начале 2021 года началась активная стадия вакцинации населения, которая будет иметь тенденцию к увеличению в течение всего текущего года. С целью обеспечения доставки вакцин авиакомпания "МАУ" подготовила самолеты типа Boeing 737 и Boeing 767 для перевозки вакцины в качестве груза", - сообщила пресс-служба "МАУ" в понедельник.

Авиаперевозчик также выразил свою готовность транспортировать вакцину не только в Украину, но и по всему миру. При этом отмечается, что транспортировка вакцины авиационным транспортом из-за особенностей соблюдения необходимых температурных режимов является наиболее быстрым и надежным способом доставки.

Согласно данным компании, с начала действия карантина МАУ перевезла 870 тонн грузов медицинского назначения.

Теги: #мау #вакцина #перевозки
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