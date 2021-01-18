Морозы увеличили потребление газа в Украине до 180-200 млн куб. м/сутки, ГТС работает штатно – глава ОГТСУ

Суточное потребление природного газа в Украине из-за установившихся существенных морозов увеличилось до 180 млн куб. м, сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Сегодня ожидаем увеличения до 200 млн куб. м", - написал он на своей странице в Facebook.

Макогон также отметил, что система ГТС Украины работает в штатном режиме.

Согласно данным из платформы прозрачности ОГТСУ, на утро 18 января 2021 года потребление газа текущем месяце составило 2 млрд 158,7 млн куб. м, или около 127 млн куб. м/сутки.

На протяжении декабря прошлого года потребление составило 4 млрд 107,9 млн куб. м (или 132,5 млн куб. м/сутки), ноября – 3 млрд 413,7 млн куб. м (113,8 млн куб. м/сутки), октября – 1 млрд 871,6 млн куб. м (60,4 млн куб. м/сутки).