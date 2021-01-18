Экономика

14:28 18.01.2021

Правительство Украины начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

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Правительство Украины начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

Кабинет министров Украины анонсировал проведение широкого обсуждения наработок Национальной экономической стратегии-2030 с 22 января по 10 февраля текущего года.

"С 22 января по 10 февраля в Кабинете министров пройдет широкое обсуждение наработок Национальной экономической стратегии-2030, которая разрабатывается рабочей группой Кабинета министров Украины на платформе Центра экономического восстановления", - сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что во время публичных мероприятий с участием представителей правительства, Верховной Рады и Офиса президента состоится представление ключевых идей Стратегии и обсуждения путей ее осуществления. Ключевая цель мероприятий - по результатам обсуждения разработать и представить на рассмотрение Кабмина проект решения правительства по формированию экономической политики до 2030 года, обсудить приоритетные мероприятия в Плане действий правительства на 2021-2023 гг. и перечень приоритетных законов, которые должны быть приняты Радой в течение следующих трех лет.

Тематика обсуждения в течение запланированных встреч: инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность; поддержка креативных индустрий и индустрии гостеприимства; развитие предпринимательской культуры и регуляторная политика; развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективную защиту окружающей среды; промышленность, транспорт и инфраструктура; международная экономическая политика и торговля (Экспортно-кредитное агентство) Цифровая экономика и Информационно-компьютерные технологии; управление государственной и коммунальной собственностью; реинтеграция временно оккупированных территорий Украины; развитие агросектора.

"Национальная экономическая стратегия - это главные векторы, по которым будет развиваться экономика Украины в ближайшие 10 лет: стимулы для промышленности, агросектора, добычи, IT и R&D, инфраструктуры и внутренних перевозок, энергетического сектора. Процесс создания НЭС-2030 был беспрецедентно открытым и прозрачным. Над документом работали около 400 специалистов из разных сфер - как бизнеса, так и известных аналитических центров, think-tanks, неправительственных организаций, государственных органов", - говорится в сообщении.

Теги: #стратегия #экономика #кабмин
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