Экономика

11:15 18.01.2021

Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

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Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

Передача НАЭК "Энергоатом" Кабинету министров позволит Министерству энергетики вернуть НЭК "Укрэнерго" и объединить под его координацией операторов и регуляторов на энергорынке, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Можно передать генерацию под Кабмин, и тогда можна сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго. В таком случае оно сможет формировать политику, стать координатором и оператором энергетического рынка, отрасли, а уже генерация корпоратизована и управляется как государственный бизнес", – сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, во избежание конфликта интересов, управляющий операторами и регуляторам не может управлять генерацией.

По его словам, целью правительства является передача "Энергоатома" под его управление и дальнейшая корпоратизация по аналогии с НАК "Нафтогаз".

При этом он подчеркнул, что преобразование "Энергоатома" в государственное акционерное общество не означает его приватизацию.

"Об этом речь вообще не идет", – сказал Шмыгаль.

Вместе с тем он акцентировал внимание, что при передаче НАЭК Кабмину "формирование политики и операционная координация в любом случае будет оставаться на Минэнерго".

Как сообщалось, оператор системы передачи НЭК Укрэнерго" находится под управлением Министерства финансов.

Теги: #укрэнерго #шмыгаль #энергоатом
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