Экономика

11:09 18.01.2021

ОГХК заявляет о намерении олигархов вернуть влияние на компанию путем блокирования ее деятельности

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ОГХК заявляет о намерении олигархов вернуть влияние на компанию путем блокирования ее деятельности

ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), в последние дни находится под давлением финансово-промышленных групп, действующих через коррумпированных правоохранителей.

Согласно пресс-релизу компании в среду, под угрозой срыва контракты ОГХК с подрядчиками американской корпорации Boeing и лидерами азиатского рынка.

"Представители прокуратуры и СБУ провели ряд беспрецедентных процессуальных нарушений в ходе следственных действий. Уголовное производство, ставшее поводом для организации одновременных обысков в главном офисе компании и на Вольногорском филиале, датировано августом 2020 года, которое на два месяца опережает подписание якобы невыгодного контракта с восточно-азиатской трейдинговой фирмой IMMCO Trade PTE. Ltd.", - констатируется в пресс-релизе.

Поясняется, что сотрудничество с IMMCO Trade PTE. Ltd. на условиях FCA происходит по среднерыночной цене азиатских рынков, открыто и прозрачно.

При этом уточняется: европейская ценовая политика отличается от азиатской, в том числе и из-за необходимости масштабного управления цепочкой поставок. Работа компаний Европейского континента, таких как ОГХК, с представителями азиатского рынка предполагает привлечение трейдеров по логистическим причинам. Это является требованием конечных потребителей большинства стран Дальнего Востока.

Кроме того, отмечается, что громкие заявления в СМИ о якобы ведении ОГХК внешнеэкономической деятельности по заниженным ценам и финансовые связи нынешнего менеджмента компании с иностранными покупателями несут исключительно фейковый характер. Судно-транспортировщик продукции ОГХК умышленно блокируется в порту с целью препятствования деятельности и подрыву международной репутации компании.

"Уголовное производство, согласно которому в ОГХК прошли недавние следственные действия, открыто в августе 2020 года. Тогда как контракт с IMMCO Trade PTE. Ltd. ОГХК заключила два месяца спустя, в октябре 2020 года. Такие прямые процессуальные нарушения при проведении обысков указывают на спешку со стороны противников скорой приватизации ОГХК. Досудебное расследование не может оценивать законность поставок по контракту, датированному 29 октября прошлого года, то есть после внесения информации в ЕРДР, - и об этом важный нюанс сознательно "забыли" те, кто сейчас пытается давить на ОГХК", - заявляет врио председателя правления ОГХК.

По его словам, что в попытках запятнать репутацию ОГХК, в частности, подавая информацию о якобы "эффективной" деятельности правоохранительных органов, занижение цены и сотрудничество с олигархическими кланами, видится прямое беспрецедентное давление на процесс приватизации в Украине.

Как сообщалось, 13 января ОГХК заявила об очередной попытке срыва приватизации вследствие проводившихся обысков на территории ВГМК, в центральном офисе в Киеве и в помещениях некоторых сотрудников компании. Тогда же отмечалось, что "это уже не первая попытка сорвать приватизацию АО "ОГХК": в августе 2020-го злоумышленники высыпали из 10 вагонов-хопперов компании ильменитовый концентрат, который отгружался по контракту с американских холдингом Chemours, а до этого осуществили поджог автомобиля менеджера компании".

"Процесс выставления АО "ОГХК" на прозрачный аукцион на финишной прямой. Он ожидается в первом квартале 2021 года и обещает чудеса самой большой приватизации в Украине со времен продажи "Криворожстали". Приватизация этого актива также предусмотрена в меморандуме Украины с МВФ. В частности, предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе высказали 16 ведущих иностранных компаний. Ожидается, что стартовая цена составит несколько миллиардов гривень", - констатировалось в заявлении компании.

Менеджмент ОГХК связывает попытку срыва приватизации с предыдущим менеджментом. Отмечается, что после прихода в 2020 году нового руководства компания получила рекордную прибыль в размере 600 млн грн по сравнению со 100 млн грн в 2019 году.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Теги: #вгмк #заявление #олигархи #огхк
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