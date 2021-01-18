Экономика

10:58 18.01.2021

Шмыгаль рассчитывает на введение накопительной пенсионной системы в Украине в 2021г

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Шмыгаль рассчитывает на введение накопительной пенсионной системы в Украине в 2021г

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы будет принят уже в 2021 году.

"Мы с Министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно скорее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была введена", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер подчеркнул, что Украина нуждается в накопительной пенсионной системе и считает неприемлемым, что за 30 лет независимости этого так и не было сделано.

"Еще одним преступлением, на мой взгляд, является, отсутствие в Украине цивилизованного фондового рынка. Есть презентация, подготовленная Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам совместно с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой. Они готовы выделить финансирование. Там огромный масштаб работы", - добавил он.

По словам Шмыгаля, в ближайшее время будет подписан меморандум, после чего начнется его внедрение. "Мы хотим, чтобы нормальный фондовый рынок заработал через год. Но там масса законодательной работы. Поэтому, с учетом всех нюансов бюрократии, для полноценной работы может понадобиться три года", - констатировал премьер.

Как сообщалось, в мае 2020 года Шмыгаль допускал введение накопительного уровня пенсионный системы до 2021 года.

Руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") считает, что законопроект №2683 о введении общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения необходимо принять в 2021 году, чтобы соответствующую модель можно было внедрить с 2023 года.

Теги: #шмыгаль #реформа #песия
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