Экономика

10:56 18.01.2021

Кабмин ожидает ограничения регулятором НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м

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Кабмин ожидает ограничения регулятором НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м

Кабинет министров Украины ожидает ограничение регулятором НКРЭКУ тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на правительственном заседании в понедельник утром.

"Мы две последних недели говорили с народными депутатами, с профильным комитетом, с регулятором, и сейчас выходим на решение, которым также будет установлена граничная цена, граница тарифа на распределение. Он не будет больше, чем 1,79 грн за куб. м. Это решение, которое мы ожидаем от НКРЭКУ уже в ближайшее время, даст снижение тарифа на распределение по мелким облгазам на 50% и больше", - сказал он.

Ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что на совещании у президента Украины Владимира Зеленского также обсуждалось ограничение размера тарифа на распределение газа – до 1,79 грн/куб. м.

По его мнению, в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, но и часто необходимо.

Как сообщалось, народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявила о намерении направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который бы устанавливал условием работы газораспределительных компаний на рынке наличие минимум 100 тыс. абонентов. По ее словам, маленькие поставщики газа завышают цены, поскольку распределяют свои административные расходы "не на 200 тыс. абонентов, а на 10 тыс".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн/куб м для АО "Киевгаз" и 0,35 грн/куб м для АО "Харьковгоргаз" до 2,46 грн/куб м для ООО "Газпостачсервис" и 2,55 грн/куб м для ООО "Газовик".

Теги: #тарифы #шмыгаль #газ #кабмин
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