Фокстрот заявил о годовом росте продаж на 20 % и удвоение доли онлайна

После выхода из «весеннего» локдауна с июня по декабрь 2020-го года прирост продаж сети электроники Фокстрот на рынке составил 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом же, по объемам продаж компания закончила прошлый год с ростом 20%, а доля онлайн-продаж удвоилась, сообщила компания в официальном пресс-релизе в понедельник со ссылкой на слова директора сети Алексея Зозули.

«Основными драйверами роста были смартфоны и телевизоры: прирост годовых продаж в Фокстрот составил 14 % и 28 % соответственно. Эти категории вместе с такими товарами как холодильники, стиральные машины, кондиционеры, мелкой бытовой техникой, аксессуарами составили 70% всех продаж. При этом, главной особенностью 2020 года стал значительный прирост продаж ноутбуков и компьютерной техники: 80% и 67% соответственно», – отметил CEO Фокстрот Алексей Зозуля.

По данным компании, в 2 раза выросла доля услуги самовывоза интернет-заказов из любого магазина сети, а в Чёрную пятницу этой опцией воспользовались 69% всех обслуженных в дни акции покупателей. Одними из главных факторов роста отмечают карантинные ограничения розничной торговли и усиление присутствия бренда Фокстрот в диджитал-среде. Как показала практика, покупателям одинаково важна скорость выбора и покупки (которую обеспечивает онлайн) и покупательский опыт, который можно получить только в физическом магазине.

«В 2020 году каждый второй покупатель, оформляя покупку на FOXTROT.UA, предпочитал забирать товар в магазине самостоятельно, воспользовавшись обновлённым сервисом самовывоза интернет-заказов «Фоксаж» (ранее более известном, как услуга «Пикап»). Преимуществами данного способа покупки является лёгкое оформление в онлайне (в 5 кликов), готовность заказа к выдаче в течение 30 минут (при наличии необходимой позиции) и быстрое получение клиентом в магазине (от 30 секунд до двух минут)», – добавил Алексей Зозуля.

Кроме того, в сети Фокстрот рассказали, что в период зимнего карантина в январе 2021 года в соответствии с Постановлением №1236 с 8 до 24 января включительно магазины будут продавать ассортимент товаров из категории средств связи и медицинского назначения. Всю остальную бытовую и электронную технику можно приобрести онлайн на официальном сайте сети с быстрой адресной доставкой.

Фокстрот – одна из крупнейших торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. Бренд Фокстрот является омниканальным (оффлайн и онлайн торговля): насчитывает 162 магазина общей торговой площадью 153 тыс. кв. м в 90 областных и районных центрах Украины и интернет-магазин FOXTROT.UA, трафик посещения которого достигает 9 млн пользователей в месяц.

Бренд Фокстрот развивает Группа компаний «ФОКСТРОТ», соучредители – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.