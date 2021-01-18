Экономика

10:38 18.01.2021

Украина полностью обеспечена ликвидностью в І кв.-2021 - премьер

1 мин читать
Украина полностью обеспечена ликвидностью в І кв.-2021 - премьер

Украина полностью обеспечена ликвидностью в январе-марте 2021 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы вошли с очень хорошим запасом ликвидности в 2021 год, мы полностью видим: первый квартал обеспечен и валютой, и гривней на казначейском счету", - сказал премьер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он признал, что в конце 2020 году Украина столкнулась с дефицитом ликвидности и для решения вопроса был создан график привлечения средств, ежедневно проводились совещания.

"Мы очень спокойно ожидаем окончания работы миссии и переговоров с МВФ по траншу. Относительно мифа о том, что ставки на ОВГЗ выросли, хочу сказать, что в предпоследнюю неделю года мы привлекли на одном из аукционов 51 млрд грн за один день, в частности, и валютные заимствования, и они были самыми дешевыми за всю историю валютных международных заимствований - 6,2% годовых за пять лет", - отметил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #ликвидность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 18.01.2021
Шмыгаль: я высказал руководителю ГП "МЗУ" замечания по поводу непроведенных закупок

Шмыгаль: я высказал руководителю ГП "МЗУ" замечания по поводу непроведенных закупок

11:27 18.01.2021
Шмыгаль: Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства

Шмыгаль: Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства

11:15 18.01.2021
Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

11:14 18.01.2021
Правительство будет выплачивать компенсации потребителям с электроотоплением

Правительство будет выплачивать компенсации потребителям с электроотоплением

10:58 18.01.2021
Шмыгаль рассчитывает на введение накопительной пенсионной системы в Украине в 2021г

Шмыгаль рассчитывает на введение накопительной пенсионной системы в Украине в 2021г

10:56 18.01.2021
Кабмин ожидает ограничения регулятором НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м

Кабмин ожидает ограничения регулятором НКРЭКУ тарифа облгазов на распределение до 1,79 грн/куб. м

10:24 18.01.2021
Премьер Украины уверен в готовности "Нафтогаза" принять на ППН всех бытовых потребителей страны

Премьер Украины уверен в готовности "Нафтогаза" принять на ППН всех бытовых потребителей страны

09:52 18.01.2021
Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

09:06 18.01.2021
Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

17:40 15.01.2021
Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Передача "Энергоатома" Кабмину позволит Минэнерго вернуть НЭК "Укрэнерго" – Шмыгаль

ОГХК заявляет о намерении олигархов вернуть влияние на компанию путем блокирования ее деятельности

Правительство временно ограничило цену на газ для населения с 1 февраля на уровне 6,99 грн/куб м

"Энергоатом" направит большую часть полученных от "ГарПока" 5,1 млрд грн на расчеты с Westinghouse и другими поставщиками

Для группы РГК на рынке газа наступает переломный момент – Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

ОГХК заявляет о намерении олигархов вернуть влияние на компанию путем блокирования ее деятельности

Вакантность киевских офисов в 2020г составила 12,5% – NAI Ukraine

Фокстрот заявил о годовом росте продаж на 20 % и удвоение доли онлайна

Правительство временно ограничило цену на газ для населения с 1 февраля на уровне 6,99 грн/куб м

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по созданию объединенной компании Stellantis

"Энергоатом" направит большую часть полученных от "ГарПока" 5,1 млрд грн на расчеты с Westinghouse и другими поставщиками

Crown Agents получит оплату за услуги по закупке вакцин в размере операционных расходов после выполнения условий

Украина с 18 января подключит к работе газомазутные блоки ТЭС – глава Минэнерго

МХП намерен взять в аренду логистический центр "Арктика" Dragon Capital под Киевом

Украина в 2020 году увеличила импорт нефти в 1,6 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА