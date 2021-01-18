Украина полностью обеспечена ликвидностью в І кв.-2021 - премьер

Украина полностью обеспечена ликвидностью в январе-марте 2021 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы вошли с очень хорошим запасом ликвидности в 2021 год, мы полностью видим: первый квартал обеспечен и валютой, и гривней на казначейском счету", - сказал премьер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он признал, что в конце 2020 году Украина столкнулась с дефицитом ликвидности и для решения вопроса был создан график привлечения средств, ежедневно проводились совещания.

"Мы очень спокойно ожидаем окончания работы миссии и переговоров с МВФ по траншу. Относительно мифа о том, что ставки на ОВГЗ выросли, хочу сказать, что в предпоследнюю неделю года мы привлекли на одном из аукционов 51 млрд грн за один день, в частности, и валютные заимствования, и они были самыми дешевыми за всю историю валютных международных заимствований - 6,2% годовых за пять лет", - отметил Шмыгаль.