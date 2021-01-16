Экономика

17:27 16.01.2021

Украина с 18 января подключит к работе газомазутные блоки ТЭС – глава Минэнерго

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Украина с 18 января подключит к работе газомазутные блоки ТЭС – глава Минэнерго

Тепловая генерация с 18 января текущего года запускает в работу газомазутные блоки в связи с дефицитом угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС).

"У нас не хватает угля на складах, поскольку в последнем квартале 2020 года ТЭС работали на пике из-за ремонтных кампаний АЭС, и со следующего понедельника мы включаем газомазутные блоки", – сказал Витренко в интервью DW Ukrainian в пятницу.

Он оценил дефицит электроэнергии "в тысячи МВт", которые, по его словам, будут покрыты за счет газа.

При этом запуск газомазутных блоков он назвал скорее исключением из правил.

"Мы не так часто их включаем", – отметил глава Минэнерго, выразив надежду, что следующую неделю благодаря предпринимаемым мерам Украина пройдет без блэкаутов.

"На эту тему уже наблюдаются различные спекуляции, но надеюсь, никаких веерных отключений не будет", - отметил он.

Еще одной причиной дефицита электроэнергии он назвал низкое производство ресурса СЭС и ВЭС из-за погодных условий.

В то же время Витренко подчеркнул, что во избежание проблем с дефицитом либо профицитом электроэнергии Украине необходимо становиться частью объединенной европейской энергосистемы.

"Мы хотим это сделать", – указал он, при этом отметив, что Украину не полностью удовлетворят темпы, с которыми продвигается этот процесс.

"Иногда наши европейские партнеры, дипломатически выражаясь, медленно действуют, чтобы мы могли присоединиться к европейской системе", – сказал глава Минэнерго.

Вместе с тем, по его словам, объемы импорта электроэнергии из Беларуси "не делают погоду" на украинском рынке.

Украина располагает газомазутными блоками №5,6 Трипольской ТЭС, а также блоками №5 (законсервирован), №№6,7 – Углегорской ТЭС (обе входят в "Центрэнерго), а также №5 и №7 – Запорожской ТЭС (входит в "ДТЭК Энерго").

По данным "Укрэнерго", объем импорта э/э из Беларуси в первые 10 дней января составил около 20 тыс. МВт-ч.

 

Теги: #газомазутные_блоки
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