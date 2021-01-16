Экономика

17:01 16.01.2021

Нацбанк на неделе купил $20 млн

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Нацбанк на неделе купил $20 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 11 по 16 января купил на межбанковском валютном рынке $20 млн в рамках интервенций по единому курсу, свидетельствуют данные на сайте регулятора, обнародованные в субботу.

Согласно им, в целом с начала 2021 года Нацбанк купил в резервы $40 млн млрд, продал – $20 млрд

Как сообщалось, в 2020 году регулятор купил в резервы $4,93 млрд, продал – $3,89 млрд

Уточняется, что в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, июле – $368,70 млн, сентябре – $197,5 млн, октябре – $208,3 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, мае – $660,6 млн, июне – $1,155 млрд, августе – $460,5 млн, в ноябре – $29 млн, в декабре – $289,2 млн.

Теги: #доллары #нбу
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