Минторговли США добавило китайского инвестора "Мотор Сичи" Skyrizon в ограничительный перечень MEU

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США добавило китайскую компанию Skyrizon, инвестировавшую в акции украинского производителя авиадивгателей "Мотор Сич", в Список "военных конечных пользователей" (MEU), впервые сформированный в конце прошлого года и включивший 58 китайских и 45 российских компаний.

"Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - приводится в релизе Минторговли США слова министра Уилбура Росса (Wilbur Ross).

По его словам, такие меры США послужат предупреждением экспортному сообществу о существенных связях Skyrizon с Народно-освободительной армией Китая.

Ранее Минторговли указывало, что список MEU - это инструмент, используемый BIS для ограничения экспорта, реэкспорта и передачи (внутри страны) товаров, подпадающих под действие Правил экспортного контроля (EAR), отдельным лицам (физическим лицам, организациям, компаниям). Речь о лицах, которые, как считается, были причастны или представляют значительный риск вовлечения в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США. Дополнительные лицензионные требования применяются к экспорту, реэкспорту и передаче (внутри страны) предметов, подпадающих под действие EAR, перечисленным организациям, и доступность большинства лицензионных исключений ограничена.

Правительство США определило, что организации в списке MEU представляют собой неприемлемый риск использования или отвлечения технологий для "конечного использования в военных целях" или "военных конечных пользователей" в Китае, России или Венесуэле.

Изменения в список принимает комитет по проверке конечных пользователей – межведомственный орган, состоящий из представителей Министерства торговли, а также Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента и, при необходимости, Министерства финансов США. Skyrizon стала первой компанией, добавленной в список с момента его составления в конце прошлого года.

Как сообщалось, дочерняя компания Skyrizon китайской Beijing Xinwei Technology Group и компания DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в конце ноября сообщили о подаче обновленной совместной заявки в Антимонопольный комитет Украины на покупку "Мотор Сич", уже четвертой с августа этого года.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце позапрошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства, этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа 2020 года.

Акции "Мотор Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле в связи с покупкой его акций китайскими инвесторами, которые до сих пор не смогли реализовать права акционеров по управлению предприятием.

В начале декабря 2020 года китайские инвесторы направили в международный арбитраж инвестиционный спор с целью взыскания с государства Украина ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.