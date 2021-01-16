Гослессагентство инициирует создание фонда лесопромышленных стартапов

"Лесной инновационно-аналитический центр" начал создание Фонда лесопромышленных стартапов по поручению главы Госагентства лесных ресурсов Украины Василия Кузьовича.

"Главной задачей Фонда будет развитие специальной площадки (биржи проектов), предназначенной для упорядочивания контактов разработчиков стартапов с потенциальными инвесторами, заинтересованными в создании современных высоких технологий в лесопромышленной отрасли", – сообщила пресс-службы Гослесагентства в субботу.

Согласно ему, в перспективе Фонд лесопромышленных стартапов может стать основателем первого в лесной отрасли технопарка, скомпонованного по классической трехмодульной схеме, которая хорошо зарекомендовала себя в Кремниевой долине и других мировых центрах инноваций.