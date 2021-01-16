НКРЭКУ предписала "ГарПоку" направить 50% привлеченных "Укрэнерго" 10,25 млрд грн кредитов госбанков на расчеты с "Энергоатомом"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), предписала ГП "Гарантированный покупатель" направить не менее 50% полученных от НЭК "Укрэнерго" за счет привлечения кредитов госбанков на 10,25 млрд грн, на погашение задолженности перед ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Регулятор издал предписание ГП "Гарантированный покупатель" не менее 50% средств, полученных от ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, направлять на погашение задолженности перед ГП НАЭК "Энергоатом", ‒ сообщается на сайте НКРЭКУ.

Согласно предыдущему проекту решения на сайте регулятора, ГП "Гарантированный покупатель" предписывалось средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного Ощадбанком, Укргазбанком и Укрэксимбанком, направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Как сообщалось, НКРЭКУ впервые начала рассмотрение этого вопроса на заседании 31 декабря 2020 года, с тех пор несколько раз его переносила.

Инициатива регулятора была подвергнута критике со стороны профильных и бизнес-сообществ. В частности, профильные ВИЭ-объединения заявили, что позиция НКРЭКУ в вопросе распределения кредитных средств НЭК "Укрэнерго", предусмотренных на погашение ее задолженности перед ГП "ГарПок", противоречит нормам законодательства и полномочиям регулятора и призвали снять этот вопрос с рассмотрения.

Свою позицию Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики и Европейско-украинское энергетическое агентство изложили в письме от 12 января в адрес главы НКРЭКУ Тарасюка, а также, в частности, главы центра решения споров и переговоров Секретариата Энергосообщества Дирка Бушле, посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, регионального директора Всемирного банка в делах Восточной Европы Арупа Банерджи, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне, регионального руководителя МФК в Беларуси, Молдове Украине Джейсона Пеллмара.

Ранее ряд бизнес-сообществ выступил категорически против предлагаемого решения, настаивая на погашении за счет этих средств 40% долгов перед ВИЭ до 1 августа 2020 в сумме около 9 млрд грн.

В предыдущем заседании НКРЭКУ 6 января приняли участие ряд народных депутатов и представителей инвесторов в ВИЭ. Они призвали комиссию воздержаться от принятия решения, наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящим под угрозу развитие возобновляемой энергетики.

В последнее время к просьбам защитить интересы инвесторов подключились ЕБРР и Секретариат Энергосообщества. В частности, глава центра по решению споров и ведению переговоров Секретариата ЭС Бушле в обращении к главе НКРЭКУ Тарасюку попросил не принимать решение, блокирующее направление средств "ГарПока", которые тот получит от "Укрэнерго", на расчеты с ВИЭ-генерацией.