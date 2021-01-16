Экономика

15:52 16.01.2021

НКРЭКУ предписала "ГарПоку" направить 50% привлеченных "Укрэнерго" 10,25 млрд грн кредитов госбанков на расчеты с "Энергоатомом"

2 мин читать
НКРЭКУ предписала "ГарПоку" направить 50% привлеченных "Укрэнерго" 10,25 млрд грн кредитов госбанков на расчеты с "Энергоатомом"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), предписала ГП "Гарантированный покупатель" направить не менее 50% полученных от НЭК "Укрэнерго" за счет привлечения кредитов госбанков на 10,25 млрд грн, на погашение задолженности перед ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Регулятор издал предписание ГП "Гарантированный покупатель" не менее 50% средств, полученных от ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, направлять на погашение задолженности перед ГП НАЭК "Энергоатом", ‒ сообщается на сайте НКРЭКУ.

Согласно предыдущему проекту решения на сайте регулятора, ГП "Гарантированный покупатель" предписывалось средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного Ощадбанком, Укргазбанком и Укрэксимбанком, направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Как сообщалось, НКРЭКУ впервые начала рассмотрение этого вопроса на заседании 31 декабря 2020 года, с тех пор несколько раз его переносила.

Инициатива регулятора была подвергнута критике со стороны профильных и бизнес-сообществ. В частности, профильные ВИЭ-объединения заявили, что позиция НКРЭКУ в вопросе распределения кредитных средств НЭК "Укрэнерго", предусмотренных на погашение ее задолженности перед ГП "ГарПок", противоречит нормам законодательства и полномочиям регулятора и призвали снять этот вопрос с рассмотрения.

Свою позицию Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики и Европейско-украинское энергетическое агентство изложили в письме от 12 января в адрес главы НКРЭКУ Тарасюка, а также, в частности, главы центра решения споров и переговоров Секретариата Энергосообщества Дирка Бушле, посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, регионального директора Всемирного банка в делах Восточной Европы Арупа Банерджи, управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы Маттео Патроне, регионального руководителя МФК в Беларуси, Молдове Украине Джейсона Пеллмара.

Ранее ряд бизнес-сообществ выступил категорически против предлагаемого решения, настаивая на погашении за счет этих средств 40% долгов перед ВИЭ до 1 августа 2020 в сумме около 9 млрд грн.

В предыдущем заседании НКРЭКУ 6 января приняли участие ряд народных депутатов и представителей инвесторов в ВИЭ. Они призвали комиссию воздержаться от принятия решения, наносящего, по их мнению, вред инвестиционному климату Украины и ставящим под угрозу развитие возобновляемой энергетики.

В последнее время к просьбам защитить интересы инвесторов подключились ЕБРР и Секретариат Энергосообщества. В частности, глава центра по решению споров и ведению переговоров Секретариата ЭС Бушле в обращении к главе НКРЭКУ Тарасюку попросил не принимать решение, блокирующее направление средств "ГарПока", которые тот получит от "Укрэнерго", на расчеты с ВИЭ-генерацией.

 

Теги: #нкрэку #энергоатом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:40 15.01.2021
Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

17:53 14.01.2021
ЕБРР просит НКРЭКУ разрешить "ГарПок" использовать кредиты госбанков "Укрэнерго" для расчетов с "зеленой" генерацией

ЕБРР просит НКРЭКУ разрешить "ГарПок" использовать кредиты госбанков "Укрэнерго" для расчетов с "зеленой" генерацией

15:58 13.01.2021
Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

15:47 13.01.2021
НКРЭКУ снова перенесла принятие решения о распределении "ГарПоком" средств на погашение задолженности 2020 перед электрогенерацией

НКРЭКУ снова перенесла принятие решения о распределении "ГарПоком" средств на погашение задолженности 2020 перед электрогенерацией

16:29 12.01.2021
ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ отказаться от распределения кредитных средств "Укрэнерго", изложили позицию структурам ЕС и МФО

13:29 06.01.2021
НКРЭКУ установит мониторинг над договорами в энергорынке между аффилированными участниками

НКРЭКУ установит мониторинг над договорами в энергорынке между аффилированными участниками

11:25 06.01.2021
НКРЭКУ перенесла принятие решения о распределении "ГарПоком" средств на погашение задолженности 2020 перед электрогенерацией

НКРЭКУ перенесла принятие решения о распределении "ГарПоком" средств на погашение задолженности 2020 перед электрогенерацией

16:47 04.01.2021
Витренко предлагает продажу "Энергоатомом" э/э "уязвимым" потребителям по себестоимости "плюс" 10%, остаток – по рыночным ценам

Витренко предлагает продажу "Энергоатомом" э/э "уязвимым" потребителям по себестоимости "плюс" 10%, остаток – по рыночным ценам

16:25 30.12.2020
"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО по населению продал "ГарПоку" на январь 3,25 млн МВт-ч э/э почти на 500 млн грн

"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО по населению продал "ГарПоку" на январь 3,25 млн МВт-ч э/э почти на 500 млн грн

18:49 29.12.2020
"Энергоатом" предложит к продаже на аукционе 30 декабря 0,539 млн МВт-ч "ночной" э/э с поставкой в I кв.-2021

"Энергоатом" предложит к продаже на аукционе 30 декабря 0,539 млн МВт-ч "ночной" э/э с поставкой в I кв.-2021

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для группы РГК на рынке газа наступает переломный момент – Витренко

Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Пенсионный фонд завершил 2020г. с дефицитом 13,2 млрд грн

Необходимость в "веерных отключениях" электроэнергии в Украине отсутствует - премьер

"Укрэнерго" отрицает возможность "веерных отключений" э/э в предстоящие морозные дни

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк на неделе купил $20 млн

Минторговли США добавило китайского инвестора "Мотор Сичи" Skyrizon в ограничительный перечень MEU

В "Слуге народа" рассчитывают, что Рада сможет рассмотреть законопроект про "малые облгазы" в конце января

Гослессагентство инициирует создание фонда лесопромышленных стартапов

Для группы РГК на рынке газа наступает переломный момент – Витренко

Украина в 2020 году снизила потребление электроэнергии на 2,6%

Нацбанк разрешил физлицам покупать и продавать инвалюту за гривни на условиях "форвард"

"Укрзализныця" с начала локдауна перевезла около 1,2 млн пассажиров

Украина в 2020 году снизила производство электроэнергии на 3,3%

Продажи автомобилей Opel в Украине в 2020 году существенно выросли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА