Экономика

15:33 16.01.2021

Для группы РГК на рынке газа наступает переломный момент – Витренко

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Для группы РГК на рынке газа наступает переломный момент – Витренко

Для компаний, работающих под брендом "Региональной газовой компании" (РГК), с введением ограничений цены продажи газа населению наступит переломный момент, который определит их дальнейшую роль на газовом рынке, считает и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"Для этой группы возникает вопрос: или они меняют свое поведение или, по моему убеждению, государство, регулятор и даже люди не могут позволить контролировать на рынке критическую инфраструктуру таким нечестным игрокам", – сказал Витренко в интервью DW Ukrainian, отметив, что цена ресурса у этих компаний на треть выше цены НАК "Нафтогаз".

Он отметил, что актуальность этого вопроса доказывает возникший на рынке газа кризис.

По его словам, определяющим фактором в работе РГК станет ее поведение после введения ограничений по цене газа для населения.

"Из-за этого ограничения посмотрим, действительно ли они будут играть по правилам, будут ли продавать по 6,99 (грн за 1 куб. м – ИФ). А если нет, то насколько безболезненно состоится переход их потребителей к "поставщику последней надежды", что они будут делать (…). Не будут ли воровать газ, отбирая его из магистрального газопровода и попадая в так называемые небалансы", – отметил глава Минэнерго.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за 1 куб. м. По словам премьера, в настоящее время ряд газсбытов реализует газ населению по цене 10 грн и более за 1 куб. м, таким образом, введение госрегулирования позволит украинским домохозяйствам не почувствовать резкий рост цен на газ на мировых рынках.

НАК "Нафтогаз" выразил готовность поставлять потребителям газ по такой цене и принимать потребилей к поставщику "последней надежды", которым является его дочерняя компания ГПК "Нафтогаз".

Теги: #витренко #ргк
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