Экономика

14:59 16.01.2021

Нацбанк разрешил физлицам покупать и продавать инвалюту за гривни на условиях "форвард"

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Нацбанк разрешил физлицам покупать и продавать инвалюту за гривни на условиях "форвард"

Национальный банк Украины (НБУ) отменил запрет на проведение физическими лицами операций по купле/продаже иностранной валюты, на условиях "форвард", на операции по купле/продаже валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте, сообщила пресс-служба центробанка в субботу.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №3 от 15 января, обнародованном на сайте регулятора. Документ вступает в силу с 17 января. 

Согласно ему, НБУ также снял запрет для клиентов-юрлиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард" и запрет на осуществление банками "свопа" с физлицами-резидентами, если первая часть такой операции предусматривает продажу клиенту иностранной валюты или банковских металлов.

Помимо этого, Нацбанк разрешил банкам и небанковским финучреждениям покупать инвалюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания и утвердил порядок проведения соответствующих операций. В частности, после продажи валюты через платежные устройства гривневые средства будут зачисляться на собственные текущие счета физлиц. 

Указывается, что в целях содействия использованию цифровых аналогов вместо бумажных документов Нацбанк уточнил требования к осуществлению физлицами переводов средств в иностранной валюте за пределы Украины и получения таких переводов из-за рубежа. 

В частности, добавил возможность для физлиц при осуществлении этих операций использовать цифровые паспорта в мобильном приложении "Дия", где в электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карту и биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

По оценкам Нацбанка, соответствующие послабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации, а также способствовать расширению возможностей для бизнеса и физлиц по хеджированию валютных рисков, дальнейшему развитию новых услуг, предоставляемых уполномоченными учреждениями в сфере валютно-обменных операций и использованию цифровых документов при проведении валютных операций.

Теги: #нбу #форвард #валюта
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