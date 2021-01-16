Экономика

14:27 16.01.2021

Украина в 2020 году снизила производство электроэнергии на 3,3%

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Украина в 2020 году снизила производство электроэнергии на 3,3%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 157,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148 млрд 809,8 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) в прошедшем году снизили выработку электроэнергии на 8,2% по сравнению с предыдущим годом – до 76 млрд 202,2 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 28 млрд 161,5 млн кВт-ч (-26,7% к 2019-му), Южно-Украинской – 19 млрд 441,2 млн кВт-ч (+8,7%), Ривненской – 17 млрд 558,9 млн кВт-ч (-8,2%), Хмельницкой – 11 млрд 40,6 млн кВт-ч (+45,9%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 6,2% – до 52,34 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство на 11,9% – до 39 млрд 552,7 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ увеличили – на 17,6%, до 12 млрд 787,3 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 3,7% – до 7 млрд 581,3 млн кВт-ч, а блок-станции увеличили на 4,3% – до 1 млрд 845,1 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло почти вдвое – до 10 млрд 841,2 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 51,2% (в 2019 году – 53,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 35,2% (36,2%), ГЭС и ГАЭС – 5,1% (5,1%), блок-станций – 1,2% (1,1%), альтернативных источников – 7,3% (3,6%).

В декабре 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины возросло на 7,2% (на 1 млрд 21,4 млн кВт-ч) по сравнению с декабрем-2019 – до 15,241 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам 2020 года снизился на 5,6% (на 1 млн 210,3 тыс. Гкал) по сравнению с прошлым годом – до 20 млн 269,4 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые" (ВЭС, СЭС, биомасса) – 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (рост в 2,1 раза).

Теги: #электроэнергия #производство #энергетика
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