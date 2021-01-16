Экономика

14:37 16.01.2021

"Укрзализныця" с начала локдауна перевезла около 1,2 млн пассажиров

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"Укрзализныця" с начала локдауна перевезла около 1,2 млн пассажиров

АО "Укрзализныця" (УЗ) с начала локдауна (8 января) по состоянию на 15 января 2021 года перевезла в дальнем сообщении 400 тыс. пассажиров, в пригородном – почти 764 тыс., сообщила пресс-служба УЗ в субботу.

В компании отметили, что "Укрзализныця" обеспечивает курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время усиленного карантина в стране с 8 по 24 января.

"Во время перевозок "Укрзализныця" обеспечивает все противоэпидемические меры и призывает пассажиров придерживаться масочного режима и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что для безопасности пассажиров проводится санитарная обработка вагонов в каждом пункте формирования и обработка после каждого рейса: выполняется сухая, влажная уборка и дезинфекция внутренних помещений вагонов. Особое внимание уделяется поверхностям, в частности поручням, дверным ручкам, раковинам и кнопкам.

В пути следования поезда проводники пассажирских вагонов проводят дополнительную дезинфекцию.

Теги: #укрзализныця #пассажиры
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