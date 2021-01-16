Украинские СК в I полугодии 2020 заняли среди страховщиков ЦВЕ 7-е место по объему собранных премий

Украина по объему собранных страховых премий в сегменте нон-лайфа в первом полугодии 2020 года занимает седьмое место с показателем, эквивалентным EUR636 млн, сразу за Словакией и перед Хорватией, по объему премий по ОСАГО – 11-е место с показателем почти EUR 97 млн, между Литвой, замыкающий первую десятку, и Боснией и Герцеговиной.

Об этом сообщил генеральный директор Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Владимир Шевченко в интервью, опубликованном на сайте Бюро.

По его словам недавно обнародованные ведущим восточноевропейским аналитическим страховым изданием ХPRIMM для стран региона Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) данные свидетельствуют о том, что кризисные события этого года оказали отрицательное влияние на состояние сегмента нон-лайф страхование многих стран региона: только семь стран из 18 демонстрируют увеличение объема валовых премий, показатели динамики роста находятся в диапазоне до 6%. Украинский рынок сократился наибольше среди всех стран региона ЦВЕ - почти на 25%, что может быть связано как с разницей в условиях карантина, введенного в связи с пандемией, так и тем, что на национальном рынке добровольно прекратили деятельность несколько страховых компаний, неспособных выполнять новые регуляторные требования.

В то же время по рынку ОСАГО Украина продемонстрировала наиболее высокую динамику роста объема валовых премий - более 18% в эквиваленте в евро, тогда как максимальный рост в этом сегменте среди стран региона зафиксирован в Хорватии (+ 5,4%). "Однако такой рост не отразился на позиции нашего рынка среди рынков других стран ЦВЕ - четыре года назад, когда я делал схожую аналитику по итогам первого полугодия 2016 года, мы также занимали 11-е место", - подчеркнул Шевченко.

Он также отметил, что в полной мере оценить показатели деятельности рынка ОСАГО можно только учитывая общее социально-экономическое положение каждой страны. Например, население Украины в прошлом году составляло около 41,8 млн человек (по оценкам Госкомстата), Литвы – 2,8 млн, Боснии и Герцеговины – 3,5 млн. ВВП по текущим ценам на душу населения в Литве – EUR 17,1 тыс., количество зарегистрированных легковых авто - 1,4-1,5 млн ед. В Боснии и Герцеговине ВВП на душу населения составляет EUR5,1 тыс., а количество зарегистрированных легковых автомобилей - почти 830 тыс. ед. В Украине ВВП составляет примерно EUR3,5 тыс., количество легковых авто - минимум 7 млн ед. В Польше, которая по численности населения близка к Украине (более 38 млн человек), количество легковых авто составляет более 22,5 млн, объем страховых премий по ОСАГО - более EUR1,6 млрд, что в 17 раз больше, чем в Украине. В 2016 году этот показатель отличался в 13 раз.

Основные причины такой ситуации - существенная разница в социально-экономической ситуации, доходах и расходах домохозяйств. В Польше в прошлом году было зарегистрировано 556 тыс. новых автомобилей, тогда как в Украине - около 90 тыс. авто, ВВП в Польше на душу населения в четыре раза больше, чем соответствующий украинский показатель. Кроме того разница в объеме собранных премий вызвана существенным отличием в ценах на ОСАГО в Украине и странах региона ЦВЕ. Размер средней премии отличается в разы. Тогда как в Украине по итогам первого полугодия 2020 года средняя премия по ОСАГО составляет около EUR25 в большинстве стран Центральной и Восточной Европы - EUR60-170.

Украина входит в тройку стран региона ЦВЕ, где в первом полугодии 2020 объем выплат по ОСАГО вырос по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года (+7%) и составил эквивалент EUR43,1 млн. Болгария, Сербия и Латвия продемонстрировали положительную динамику показателей выплат. Почти без изменений остался объем выплат в Румынии и Чехии. Во всех других странах региона показатель снизился.

Что касается показателя уровня выплат, то на национальном рынке он приближается к среднему по региону ЦВЕ и составляет около 44%. У лидера региона по ОСАГО, Польши, уровень выплат составляет 62%. Самый высокий уровень - в Румынии (77%), самый низкий - в Албании (24%), в большинстве стран показатель колеблется в диапазоне от 45% до 60%.

При этом Шевченко подчеркнул, что в европейских странах действуют другие принципы выплаты страхового возмещения и другие размеры страховых сумм. В странах Европы выплата при повреждении всех автомобилей осуществляется без учета износа, в размере, покрывающем восстановительный ремонт авто.

Старые автопарки - общая проблема многих стран региона ЦВЕ. В Украине, по разным данным, средний возраст автомобилей составляет 16-18 лет, некоторые эксперты называют цифру даже в 19-21 лет. Среди ближайших соседей Украины (данные за 2018 год) наихудшая ситуация в Эстонии и Румынии - средние показатели 15,5-15,9 лет, в Польше и Венгрии - 13,8 и 12,6 лет, лучше всего дела в Хорватии, Латвии и Словении - менее 10 лет. В большинстве стран региона доля автомобилей старше 10 лет превышает 40%.

"Важнейшие шаги, которые приблизят украинское ОСАГО и защиту наших участников дорожного движения к европейскому уровню - постепенное значительное повышение страховых сумм и выплаты в размере, достаточном для восстановительного ремонта автомобиля", - считает Шевченко.

Он также отметил, что в Боснии и Герцеговине, одной из бедных стран ЦВЕ, к которой Украина близка по размеру ВВП на душу населения и по объему рынка ОСАГО, размеры страховых сумм на один страховой случай за вред жизни и здоровью составляют около EUR1 млн, за материальный ущерб - EUR200 тыс. В Украине, несмотря на два повышения страховых сумм за последние годы, они составляют лишь 130 тыс. грн. за ущерб имуществу на одного пострадавшего (и соответственно 650 тыс. грн на один страховой случай), что по текущему курсу составляет соответственно около EUR3,85 тыс. и 19,3 тыс. Страховая сумма за вред жизни и здоровью - 260 тыс. грн. (EUR7,7 тыс.).

Первым существенным шагом к уровню развития рынка, существующего в странах ЦВЕ, является принятие нового закона об ОСАГО, среди норм которого заложено постепенное повышение страховых сумм до миллионов гривень, выплаты без франшизы и износа, а также еще ряд решений, которые будут способствовать повышению уровня страховой защиты, системной диджитализации отрасли. Также необходимо рассмотреть перспективу введения свободного ценообразования в ОСАГО, что позволит страховщикам шире применять программы лояльности и телематику, стимулируя автовладельцев к более ответственному поведению на дороге. Параллельно с поддержкой прозрачной конкуренции, это даст страховщикам возможность как сохранять надлежащую платежеспособность при повышении страховых сумм и объемов выплат, так и сдержит цены на полисы ОСАГО на уровне, доступном украинскому потребителю.

"Будущее рынка ОСАГО напрямую зависит от общего состояния экономики страны. Без роста ВВП, платежеспособности потребителей страховых услуг, обновления автопарка не стоит рассчитывать на существенное увеличение сегмента моторного страхования. Однако государство, страховщики и регулятор должны совместными усилиями заложить надежный фундамент для европейской трансформации отрасли и ее развития", - подчеркнул он.