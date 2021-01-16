Экономика

13:22 16.01.2021

Продажи автомобилей Opel в Украине в 2020 году существенно выросли

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Продажи автомобилей Opel в Украине в 2020 году существенно выросли

Бренд Opel в Украине в 2020 году нарастил продажи автомобилей (легковых и LCV) на 84% по сравнению с 2019 годом – до 732 ед. при общем снижении этого рынка на 2,2% (до 95,5 тыс. ед.), сообщила пресс-служба представительства группы PSA в Украине – "Пежо Ситроен Украина".

Согласно сообщению, прежде всего, рост продаж обеспечен за счет известных марок бренда: кроссовера Opel Grandland X (248 проданных авто – на 92% больше), компактного кроссовера Opel Crossland X (174 ед. – вдвое больше) и седана Opel Astra (156 ед. – на 28% больше).

В прошлом году на украинском рынке также дебютировали несколько новых моделей, в частности, шестое поколение Opel Corsa, продажи которых начались в середине года, и по итогам года продано 37 авто.

Кроме того, в 2020 году начаты продажи коммерческих автомобилей Opel Combo (пассажирская версия Combo Life и коммерческий фургон Combo Cargo), которых продано 84 ед.

"Благодаря запуску линейки коммерческих автомобилей, бренд Opel снова возвращается в LCV-сегмент как серьезный игрок и намерен заметно увеличить продажи в 2021 году", -сообщила пресс-служба, уточняя, что в прошлом году в Украине была представлена полная линейка коммерческих автомобилей Opel: Combo Life, Zafira Life, Combo Cargo, Vivaro, Movano.

В сообщении также отмечается, что, несмотря на все проблемы и ограничения 2020 года, Opel продолжил развитие собственной дилерской сети в Украине, в частности, осенью года открылись два новых дилера: "Адис-Моторс" (Одесса) и "Ньютон" (Черкассы), которые являются единственными представителями бренда в этих городах.

По итогам года дилерская сеть бренда насчитывает 11 представительств (три в Киеве, по одному в Днепре, Львове, Запорожье, Полтаве, Харькове, Хмельницком, Одессе и Черкассах), и четыре сервисных партнера, которые могут проводить сервисное обслуживание без потери гарантии: в Киеве (два), Ивано-Франковске и Житомире.

Как сообщалось, с 2019 года интересы бренда Opel в Украине представляет компания "Пежо Ситроен Украина", официальное представительство Группы PSA.

Opel – один из крупнейших европейских производителей автомобилей, основанный в Германии в 1862 году.

С 2017 года немецкая марка входит в Группу PSA. Вместе со своей британской дочерней маркой Vauxhall компания представлена в более чем 60 странах мира, продающих более миллиона автомобилей.

Теги: #транспорт #опель #продажи
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