Кабмин должен принять политрешение по разделу стратегических отраслей между министерствами - Уруский

Правительство Украины должно принять политическое решение по разделу стратегических отраслей промышленности между министерствами, сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Проект стратегического документа, разработанного специалистами Минстратегпрома, который определяет понятия "стратегически важная отрасль промышленности" и "стратегически важная продукция", предлагает на утверждение правительства перечень стратегически важных отраслей промышленности и их распределение между министерствами", - написал Уруский в Фейсбуке.

Он сообщил, что в пятницу провел согласительное совещание с участием представителей центральных органов исполнительной власти по отработке проекта постановления "Некоторые вопросы развития промышленного комплекса Украины", на котором были учтены и согласованы все замечания.

"Такого системного подхода промышленники ждали почти 30 лет! Остались неурегулированными некоторые вопросы распределения стратегических отраслей промышленности между министерствами. Это политическое решение должно принять правительство. Надеюсь на взвешенные, последовательные и проверенные временем решения", - заключил вице-премьер.