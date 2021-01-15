Экономика

21:33 15.01.2021

Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/куб. м

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Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/куб. м

Наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа в Украине – до 1,79 грн/куб. м, сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Также тарифы на распределение, где они были значительно выше, нежели средние по стране, будут снижены до уровня не выше 1,79 грн/куб м", – написал Герус на своей странице в Facebook в пятницу вечером, ссылаясь на одобрение такого решения на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что это, в частности, касается мелких "облгазов" типа "Лубныгаз", в которых не срабатывает эффект масштаба.

Других подробностей Герус не сообщил.

При этом он подчеркнул, что в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, но и часто необходимо.

В то же время он выразил убежденность, что решения по ограничению цены газа приняты исключительно в интересах потребителей, назвав абсурдным обсуждаемый вопрос о его выгодности для "газовых олигархов".

"Цена газа на оптовом рынке сейчас составляет 9-11 грн. Продавать розничному потребителю можно по цене не выше 6,99 грн. Естественно, ни о каких прибылях Фирташа (Дмитрий, глава Group DF, управляющей операторами ГРС  под брендом "РГК") или других олигархов говорить не приходиться", – разъяснил глава энергокомитета.

Как сообщалось, народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявила о намерении направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который бы устанавливал условием работы газораспределительных компаний на рынке наличие минимум 100 тыс. абонентов. По ее словам, маленькие поставщики газа завышают цены, поскольку распределяют свои административные расходы "не на 200 тыс. абонентов, а на 10 тыс".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн/куб м для АО "Киевгаз" и 0,35 грн/куб м для АО "Харьковгоргаз" до 2,46 грн/куб м для ООО "Газпостачсервис" и 2,55 грн/куб м для ООО "Газовик". 

Теги: #газ #госрегулирование #украина #энергетика
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