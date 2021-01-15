Замглавы МИД Сеник обсудил с представителями кондитерской отрасли и дипломатами расширение экспорта украинских сладостей

Под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Дмитрия Сеника в пятницу состоялась координационная онлайн-встреча представителей посольств Украины в странах Залива и Юго-Восточной Азии, USAID и украинских экспортеров кондитерских изделий, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Встреча состоялась в рамках инициативы VTrade Confectionery Foods, которую реализует ассоциация "Укркондпром" при финансовой поддержке USAID в рамках программы "Конкурентоспособная экономика Украины". Цель инициативы – помочь украинским производителям расширить географию экспорта, несмотря на ограничения, связанные с пандемией Covid-19.

"Эта инициатива - одна из приоритетных для МИД Украины на экономическом направлении в 2021 году. Во-первых, речь идет о рынке пищевых продуктов, на котором Украина традиционно держит сильные позиции. Во-вторых, это - экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Продвижение украинской продукции соответствует задаче президента Украины по экономизации украинской внешней политики в рамках экспортной стратегии Украины", - подчеркнул Сеник.

Дипломаты познакомили представителей отрасли с местными торговыми экспертами, которые окажут украинским экспортерам помощь в переговорах с импортерами и дистрибьюторами пищевой продукции в регионах Залива и Юго-Восточной Азии.

Также стороны договорились о проведении серии брифингов для украинских производителей, посвященных особенностям выхода на иностранные рынки.

"Представители кондитерской отрасли приветствуют конструктивный формат сотрудничества с украинскими дипломатами. МИД Украины демонстрирует современный подход, сфокусированный на предоставлении отечественным экспортерам практической помощи в выходе на внешние рынки", - заявил президент "Укркондпром" Александр Балдынюк.

Отмечается, что в "Укркондпром" входят 28 предприятий - в основном малый и средний бизнес. Они составляют 85% украинского экспорта кондитерской продукции.

Программа "Конкурентоспособная экономика Украины" создана USAID с целью содействия улучшению бизнес-среды для малых и средних предприятий Украины.