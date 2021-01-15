Экономика

18:00 15.01.2021

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется на уровне $54,79 за баррель

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Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется на уровне $54,79 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются на фоне ужесточения ограничительных мер в Европе и Китае, омрачающих перспективы восстановления спроса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 КВ в пятницу составляет $54,79 за баррель, что на $1,63 (2,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,08 за баррель, что на $1,49 (2,78%) ниже уровня предыдущих торгов.

Тем не менее нефть WTI может продемонстрировать рост по итогам десятой недели подряд, в то время как Brent может зафиксировать незначительное недельное снижение, отмечает Trading Economics.

В Китае за минувшие сутки выявлено 144 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу. Это максимальный дневной прирост за более чем 10 месяцев, отмечает The Strait Times. При этом в больницах находится примерно 1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти КНР на этой неделе ужесточили карантинные меры в некоторых регионах страны, чтобы сдержать распространение заболевания. Они призывают жителей отказаться от поездок без существенной необходимости в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, когда обычно сотни миллионов китайцев отправляются в поездки.

Тем временем избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

Министерство энергетики США сообщило, что планирует продавать нефть из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) в течение нескольких месяцев в 2021 финансовом году. Продажи планируется начать в мае 2021 года, однако, если этого потребуют рыночные условия, они могут начаться уже в апреле, отмечают в Минэнерго.

Теги: #нефть
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