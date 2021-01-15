Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер

Предварительное решение по распределению 10,25 млрд грн кредитов под госгарантии, полученных НЭК "Укрэнерго" от трех госбанков для погашения ее задолженности перед "Гарантированным покупателем", предусматривает равное их разделение между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Предварительное решение: распределить средства от "Укрэнерго" поровну между "Энергоатомом" и производителями зеленой электроэнергии", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер уточнил, что при таком подходе стороны в итоге получат, примерно, по 5,1 млрд грн.

Шмыгаль назвал такое решение сбалансированным и компромиссным, но отметил, что оно еще будет отрабатываться.

"Мы еще имеем время, несколько дней, чтобы окончательно определиться", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что правительство осознает всю важность поддержки и атомной генерации, как базы энергетической безопасности государства, и ВИЭ-генерации, где Украина имеет международные обязательства, подписанные, в том числе, с производителями зеленой электроэнергии, ЕБРР, Всемирным банком".

"Энергоатом – это энергетическая безопасность государства, и необходимо отдавать определенный приоритет. Зеленая генерация – это также приоритет, это инвестиционный климат и доверие инвесторов", – заявил Шмыгаль.

Объясняя поддержку решения о равном распределении средств, премьер отметил, что долг предыдущих периодов перед "Энергоатомом", связанный с выполнением компанией спецобязательств (ПСО) для населения и необходимостью поддержания тарифа в 1,68 грн/кВт-ч составляет около 7 млрд грн, из которых в первом квартале этого года необходимо, минимум, 5 млрд грн.

"Минимально необходимый компании объем средств на первый квартал текущего года, с учетом ремонтных кампаний и выполнением обязательств по обеспечению электроэнергией населения, составляет около 5 млрд грн", – сказал глава правительства.

Он добавил, что для дальнейших расчетов с ВИЭ-генерацией правительство будет оперативно работать над выпуском "зеленых" облигаций (бондов), что предусмотрено договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ) и заложено в бюджете на 2021 год.

"Мы оперативно будем это делать, и обеспечивать расчеты с зеленой генераций за счет зеленых бондов", – сообщил Шмыгаль.

По его мнению, представители зеленой энергетики и банки должны понять такие действия правительства в нынешней ситуации.

Как сообщалось, правительство 10 декабря в рамках предоставленных ему Верховной Радой в ноябре полномочий одобрило госгарантии для "Укрэнерго" для привлечения 11,3 млрд грн кредитов для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель" и последующих его расчетов с энергогенерацией, задолженность перед которым со стороны НЭК составляет около 30 млрд грн.

"Укрэнерго" 30 декабря 2020 года заключило договор кредитной линии с Ощадбанком на 5 млрд грн, а также кредитные договоры с Укрэксимбанком и Укргазбанком на 4 млрд грн и 1,25 млрд грн соответственно.

С конца минувшего года вопрос распределения указанных средств рассматривает также Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая в пятницу вновь отложила принятие решения на этот счет.



Полностью интервью главы правительства Украины Дениса Шмыгаля агентству "Интерфакс-Украина" читайте вскоре на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua