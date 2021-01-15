Украинцы стали в 1,5 раза чаще покупать онлайн во время локдауна - OLX

Украинцы на фоне объявления и введения январского локдауна стали в 1,5 раза чаще покупать товары в интернете, при этом количество объявлений уменьшилось лишь на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует аналитика онлайн-площадки OLX.

Как отмечается в сообщении аналитической службы компании, распространенном в пятницу, данные для аналитики учитывались для периода с 9 декабря 2020 года (дата объявления январского локдауна) по 13 января 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда никаких ограничений не было.

За это время украинцы сделали более 300 тыс. заказов с услугой "OLX Доставка", тогда как в прошлом году – только 205 тыс. Также за указанный период количество заказов онлайн в пяти самых популярных категориях возросло на 46%.

Так, категория "мужская одежда" показала наибольший прирост популярности в онлайне, увеличившись в 2,2 раза - до 136,2 тыс. заказов со средним чеком в 527 грн (по сравнению с 60,8 тыс. заказов и средним чеком в 543 грн в 2019году).

Категория "мужская обувь" увеличилась на 94% - до 113,9 тыс. заказов (средний чек 820 грн); "электроника: комплектующие и аксессуары" – на 74% до 130,4 тыс. заказов (средний чек 2,7 тыс. грн против 1,5 тыс. грн в 2019г).

Категория "смартфоны" за указанный период выросла на 63% до 105,7 тыс. заказов со средним чеком в 2,7 тыс. грн.

В пять самых популярных категорий в 2020 году попали также детские игрушки (104,5 тысячи заказов, средний чек 515 грн), потеснив аксессуары для мобильных телефонов (65,3 тысячи заказов и средним чеком 589 грн).

"Схожую динамику мы зафиксировали во время первого локдауна весной 2020 года. Можно отметить, что у украинцев начали формироваться новые потребительские привычки, связанные с карантинными реалиями: покупатели хотят иметь постоянный доступ к товарам, избегая ощущения дефицита. Набирает популярность также система BOPIS (покупаешь онлайн – забираешь в магазине), когда и бизнесы перешли в режим выдачи онлайн-заказов", – отметил директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

При этом активность продавцов в интернете по данным OLX осталась практически неизменной По мнению аналитиков OLX, онлайн-торговля останется наиболее предсказуемым направлением для малого и среднего бизнеса.

Новая привычка покупать в онлайне электронику, одежду, обувь, продукты и медикаменты, возникшая в реалиях карантина, по мнению платформы, лишь укрепится в 2021 году.

"Впечатления от покупки станут важной частью бизнес-стратегий. Покупатели ожидают, что процесс заказа, оплаты и доставки будет интуитивно понятным, быстрым, безопасным и доставляющим приятные эмоции. Предпринимателям придется автоматизировать и упростить процесс покупки, а также создавать уникальные предложения и делать акцент на бонусах, чтобы удержать клиента", - подчеркнули в OLX.

В компании также отметили, что мировой кризис, вызванный пандемией, стал движущей силой ответственного шопинга и осознанного потребления.