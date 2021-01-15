Предприятия энергетики способны обеспечить стабильным энерго- и теплообеспечением потребителей – совещание в СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов провел межведомственное совещание по вопросам стабильного обеспечения потребителей энергоносителями, в ходе которого представители министерств и ведомств проинформировали о текущем состоянии дел в энергетической сфере.

"Представители министерств и ведомств проинформировали о текущем состоянии дел в энергетической сфере. Отмечалось, что предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение отечественных потребителей, прежде всего населения", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении пресс-службы СНБО.

В СНБО отмечают, что Аппарат совбеза проводит мониторинг состояния обеспечения бесперебойной работы предприятий тепловой генерации в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в стране, и соответствующие письма были направлены на имя премьер-министра Украины Денис Шмыгаля и главам ОГА 11 января 2021г.

Секретарь СНБО обратил внимание на недопустимости снижения уровня исполнительской дисциплины, отметив неудовлетворительное выполнении указа президента Украины Владимира Зеленского от 2 декабря 2019г №874, которым было введено в действие решение СНБО от 2 декабря 2019г "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

Также на совещании состоялся обмен мнениями относительно путей решения существующих в отрасли проблем, в частности в части поставки угля на ТЭС в количестве, необходимом для обеспечения резерва надлежащего уровня, учитывая ожидаемую пиковою нагрузку из-за резкого снижения температуры.

Данилов обратился к участникам совещания по вопросу разработки Стратегии энергетической безопасности, создание которой предусмотрено Стратегией национальной безопасности Украины.

"Необходимо построить постоянную систему энергообеспечения страны. Это крайне важная задача", - сказал он.

По его словам, в этой стратегии необходимо обязательно учитывать существующие вызовы.