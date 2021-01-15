Экономика

13:54 15.01.2021

Свыше 14 тыс. украинских компаний экспортируют продукцию в ЕС - Минэкономики

1 мин читать
Свыше 14 тыс. украинских компаний экспортируют продукцию в ЕС - Минэкономики

Свыше 14 тыс. украинских компаний ежегодно экспортируют продукцию в Евросоюз, сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

"Свыше 14 тыс. компаний ежегодно экспортируют свою продукцию в ЕС. А по состоянию на середину января право экспорта своей продукции в ЕС имеют уже 362 компании по производству продукции животного происхождения, к которой предъявляются самые суровые требования со стороны ЕС", - цитирует Петрашко пресс-служба министерства в релизе в пятницу.

Как указал министр, убрать барьеры в торговле и обеспечить более свободный доступ к внутреннему рынку ЕС для украинских компаний позволят реформы в техническом регулировании, публичных закупках, санитарных и фитосанитарных нормах, а также усовершенствования системы контроля безопасности продуктов, таможенного дела, системы охраны интеллектуальной собственности.

"Уже сегодня мы видим, что готовы идти дальше в наших европейских стремлениях", - добавил Игорь Петрашко.

Теги: #ес #экспорт #петрашко #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:56 14.01.2021
Экспорт меда из Украины в 2020 увеличился в долларах на 27,2%

Экспорт меда из Украины в 2020 увеличился в долларах на 27,2%

06:00 14.01.2021
ЕС инвестирует 300 млн евро в инновации в космической отрасли

ЕС инвестирует 300 млн евро в инновации в космической отрасли

17:49 13.01.2021
ЕК готова помогать странам ЕС в кампании вакцинации, ожидает от них точной отчетности

ЕК готова помогать странам ЕС в кампании вакцинации, ожидает от них точной отчетности

15:11 13.01.2021
Экспорт мяса птицы из Украины в 2020 снизился в долларах на 4%, яиц – на 13,1% – Гостаможслужба

Экспорт мяса птицы из Украины в 2020 снизился в долларах на 4%, яиц – на 13,1% – Гостаможслужба

20:01 12.01.2021
ЕС должен быть сильнее в космосе - Мишель

ЕС должен быть сильнее в космосе - Мишель

19:34 12.01.2021
Украина в 2020г сократила экспорт пшеницы на 1,8% и кукурузы на 6,4% – Гостаможслужба

Украина в 2020г сократила экспорт пшеницы на 1,8% и кукурузы на 6,4% – Гостаможслужба

14:17 12.01.2021
Производитель вакцины "Спутник-V" пока не представил заявку на ее одобрение европейским регулятором

Производитель вакцины "Спутник-V" пока не представил заявку на ее одобрение европейским регулятором

14:14 12.01.2021
Зеленский и Санду договорились о развитии регионального сотрудничества с целью вступления в Евросоюз – совместное заявление

Зеленский и Санду договорились о развитии регионального сотрудничества с целью вступления в Евросоюз – совместное заявление

21:57 11.01.2021
Начались первые поставки вакцины Moderna в страны ЕС

Начались первые поставки вакцины Moderna в страны ЕС

13:30 11.01.2021
Минэкономики прогнозирует падение ВВП в І кв. на 3%

Минэкономики прогнозирует падение ВВП в І кв. на 3%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Витренко заявляет о противодействии внутри Украины давлению на "Газпром" по переносу точек продажи газа на восточную границу

Предприятия энергетики способны обеспечить стабильным энерго- и теплообеспечением потребителей – совещание в СНБО

Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривни – опрос НБУ

В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании рынка услуг общественного транспорта в Украине, искореняющий старые маршрутки

Шмыгаль прогнозирует, что весной-летом цена на газ будет уменьшаться

ПОСЛЕДНЕЕ

Витренко заявляет о противодействии внутри Украины давлению на "Газпром" по переносу точек продажи газа на восточную границу

Предприятия энергетики способны обеспечить стабильным энерго- и теплообеспечением потребителей – совещание в СНБО

Бизнес прогнозирует рост инфляции и ослабление гривни – опрос НБУ

У вихідні температура в Україні знизиться до 24° С морозу

В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании рынка услуг общественного транспорта в Украине, искореняющий старые маршрутки

Шмыгаль прогнозирует, что весной-летом цена на газ будет уменьшаться

Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за куб. м

Зять Медведчука Андрей Рюмин назначен и.о. главы "Россетей"

"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г увеличил добычу газа на 11%

Облгазы под брендом РГК заявляют об 1,6 млрд грн тарифных убытков в 2020 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА