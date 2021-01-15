Свыше 14 тыс. украинских компаний экспортируют продукцию в ЕС - Минэкономики

Свыше 14 тыс. украинских компаний ежегодно экспортируют продукцию в Евросоюз, сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

"Свыше 14 тыс. компаний ежегодно экспортируют свою продукцию в ЕС. А по состоянию на середину января право экспорта своей продукции в ЕС имеют уже 362 компании по производству продукции животного происхождения, к которой предъявляются самые суровые требования со стороны ЕС", - цитирует Петрашко пресс-служба министерства в релизе в пятницу.

Как указал министр, убрать барьеры в торговле и обеспечить более свободный доступ к внутреннему рынку ЕС для украинских компаний позволят реформы в техническом регулировании, публичных закупках, санитарных и фитосанитарных нормах, а также усовершенствования системы контроля безопасности продуктов, таможенного дела, системы охраны интеллектуальной собственности.

"Уже сегодня мы видим, что готовы идти дальше в наших европейских стремлениях", - добавил Игорь Петрашко.