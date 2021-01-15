У вихідні температура в Україні знизиться до 24° С морозу

У найближчу добу, 16 січня, погоду України визначатиме холодне повітря арктичного походження, що переміщується з північного сходу Європи, повідомляє в п'ятницю Укргідрометцентр.

У суботу холодна погода з температурою вночі 14-19° С морозу, в північних областях подекуди до 22° С морозу, вдень 10-15° С морозу; в південних областях уночі 8-13, удень 5-10° С морозу.

На заході країни, вночі й на Лівобережжі місцями невеликий сніг, на решті територій без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві без опадів; температура вночі 15-17° С, вдень 12-14° С морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 16 січня найвища температура вдень була 7,1° С у 1989 р., найнижча вночі - 24,3° С в 1943 р.

На неділю, 17 січня, синоптики прогнозують холодну погоду з температурою вночі 15-20° С, в північних і східних областях до 24° С морозу, вдень 11-16° С морозу; на Закарпатті та в південних областях уночі 10-15° С, вдень 5-10° С морозу.

В Україні без опадів, лише в західних областях подекуди невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 3-10 м/с.

У Києві 17 січня холодна погода з температурою вночі 17-19° С, вдень 11-13° С морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.