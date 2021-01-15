Экономика

11:00 15.01.2021

Шмыгаль прогнозирует, что весной-летом цена на газ будет уменьшаться

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Шмыгаль прогнозирует, что весной-летом цена на газ будет уменьшаться

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что на период весна-лето цена на газ уменьшится.

«Это биржа, тяжело прогнозировать. Мои оценки, что цена весной и летом пойдет вниз. Это традиционная оценка, которая годами сформировалась на биржах мира», - сказал он в эфире программы «Сниданок с 1+1» в пятницу утром, отвечая на вопрос, какой будет цена газа послу окончания отопительного сезона и усиленных карантинных мер.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы правительства, Шмыгаль отметил, что Кабмин разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться в год.

«Государственная компания «Нафтогаз» и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену», - отметил он.

По словам премьер, осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. Он добавил, что такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.

Кроме того, как отметил Шмыгаль, правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады работал над законодательным урегулированием вопроса по тарифу на распределение газа, поскольку он устанавливается местными компаниями снабженческими и утверждается НКРЭКУ.

«Мы хотим, чтобы тариф на распределение был справедливым для всех людей. Для этого есть наработанные механизмы и законодатели в парламенте готовы такую инициативу поддержать», - подчеркнул глава правительства.

 

Теги: #шмыгаль #газ #тарифы
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