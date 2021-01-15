Зять Медведчука Андрей Рюмин назначен и.о. главы "Россетей"
Совет директоров ПАО "Россети" досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского, назначив на должность исполняющего обязанности главы компании ранее возглавлявшего "Ленэнерго" Андрея Рюмина, также являющегося зятем украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука, сообщили "Россети".
В "Россети Ленэнерго" уточнили, что совет директоров с 14 января вместо Рюмина назначил и.о. гендиректора с 15 января главного инженера компании Игоря Кузьмина.
Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", Ливинский может перейти на работу в правительство - на пост главы нового департамента энергетики (ранее отрасль курировал общий департамент промышленности, энергетики и транспорта, его планируется разделить).
Новому и.о. главы "Россетей" Андрею Рюмину 40 лет. Как и Ливинский, он работал в "Объединенной энергетической компании" (сначала стал замгендиректора с 2011 года, а в 2013 году - главой), позже, согласно сайту "Ленэнерго", он занимался предпринимательской деятельностью - в период с 2014 по 2016 гг., гендиректором "Россети Ленэнерго" назначен в 2018 году.
"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.