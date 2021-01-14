Экономика

20:22 14.01.2021

Облгазы под брендом РГК заявляют об 1,6 млрд грн тарифных убытков в 2020 году

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Облгазы под брендом РГК заявляют об 1,6 млрд грн тарифных убытков в 2020 году

Резкое подорожание газа на рынке во втором полугодии 2020 года привело к суммарным тарифным убыткам 20 операторов газораспредительных сетей (ГРС, облгазы), работающих под брендом РГК, по итогам всего минувшего год в 1,6 млрд грн года, говорится в сообщении РГК в четверг.

"Главная статья расходов – природный газ для технологических нужд, который газораспределительные компании покупают на тарифные средства. Ценовое ралли, длящееся на европейских хабах, демонстрирует, что действующие тарифы на распределение уже не покрывают все обоснованные издержки Операторов ГРС", – отмечается в пресс-релизе.

Согласно ему, облгазы около 40% полученных тарифных средств направляют на закупку природного газа для технологических расходов, а его стоимость за июль – декабрь на Украинской энергетической бирже (УЭБ) выросла на 54% и на треть превысила индикатив, заложенный в тарифах на распределение.

РГК заявляет, что аналогичная ситуация наблюдается и по отношению к тарифам на распределение природного газа, установленным НКРЭКУ на 2021 год: "Ценовое ралли, происходящее на всех торговых площадках Европы, делает практически невозможной покупку газа Операторами ГРС по актуальным рыночным ценам за счет средств, заложенных в тарифах газораспределительных компаний".

В частности, согласно пресс-релизу, в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена в 5850 грн/тыс. куб. м, а на торгах на европейском хабе TTF стоимость январского газа достигла 9650 грн/тыс. куб. м.

РГК указала, что облгазы под брендом РГК дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляли закупку технологического газа на УЭБ, однако ни одна из компаний не получила предложений о покупке ресурса на рынке за заложенные в тарифе средства.

В пресс-релизе приводится ссылка на подписанный в начале июне прошлого года Меморандум с МВФ, в котором украинская сторона взяла на себя обязательства, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приведет тарифы на распределение к полной компенсации расходов.

"Следствием перекосов в регулировании станет тарифное разбалансирование на уровне операторов ГРС и доведение их до преддефолтного состояния уже в первом полугодии 2021 года", – считают в РГК, добавляя, что другим результатом может стать дисбаланс в отношениях с Оператором ГТС Украины и ухудшение его финансового состояния.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце года поручил глава Минэнерго Юрию Витренко и Антимонопольному комитету проверить обоснованность недавнего повышения тарифов на распределение газа, а на этой неделе заявил о начинаемой НКРЭКУ тщательной проверке всех облгазов. Помимо того депутаты правязей фракции "Слуги народа" заявляют о необходимости их снижения.

Региональная Газовая Компания позиционирует себя как сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, обслуживающих более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Теги: #ргк #убытки
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