Экономика

19:29 14.01.2021

Рада может ввести порог доступа на рынок для "облгазов" в 100 тыс. абонентов – депутат "Слуги народа"

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Рада может ввести порог доступа на рынок для "облгазов" в 100 тыс. абонентов – депутат "Слуги народа"

Народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявила о намерении направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который бы устанавливал условием работы газораспределительных компаний на рынке наличие минимум 100 тыс. абонентов.

"Как показала практика, маленькие поставщики газа завышают цены, поскольку распределяют свои административные расходы не на 200 тыс. абонентов, а на 10 тыс. (…) Поэтому парламенту будет предложен так называемый законопроект "о малых облгазах": природная монополия по распределению газа – это не меньше 100 тыс. потребителей", – написала Пидласа на своей странице в Facebook в четверг.

В качестве негативного примера она привела Полтавскую область, в которой работает четыре распределительные компании, указав, что у трех из них из-за малого количества абонентов тарифы существенно выше средних.

При этом депутат заявила, что единственным вариантом урегулирования ситуации с поднятыми с начала года тарифами на доставку будет решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об их снижении.

"Надеюсь, сегодня мы либо услышим убедительное обоснование (расчета тарифов – ИФ) на встрече фракции с НКРЭКУ, либо достигнем договоренности о снижении тарифа", – отметила нардеп.

Пидласа также сообщила, что "Слуга народа" поддерживает предложение правительства предоставить адресные финансовые выплаты для 400 тыс. домохозяйств с электрокотлами, которые наиболее пострадали от снятия льгот по оплате электроэнергии.

"Уже посчитали, что платежка в среднем вырастет на 1000 грн. Поэтому предлагаем эту сумму и компенсировать", – указала Пидласа.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 13 января поручил ответственным ведомствам внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электроотопление для обогрева жилья.

Как отметил Шмыгаль, в связи с повышением энерготарифов в январе также увеличатся выплаты по субсидиям, которые в стране получают 3,1 млн домохозяйств для оплаты коммунальных услуг в среднем размере от 1,600 тыс. грн в месяц.

Кабинет министров постановлением №1325 от 28 декабря 2020г ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления, а также другие льготные тарифы.

НКРЭКУ постановлением №15 от 6 января 2021 года отменила свое предыдущее постановление №220 от 26 февраля 2015 года, которое устанавливало льготные тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в домах с электрообогревательными установками.

В частности, в сезонный период с 1 октября и по 31 апреля включительно бытовые потребители, пользующиеся электрообогревом, оплачивали э/э по цене 0,9 грн/кВт-час в объеме потребления до 3000 кВт-час в месяц и 1,68 грн/кВт-час – свыше 3000 кВт-час.

Кроме того, премьер поручил подготовить госрегулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за куб. м, а также заявил, что в правительстве отрабатывают еще один резонансный вопрос – это тарифы на распределение газа, анонсировав проверки со стороны НКРЭКУ всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют наиболее высокие тарифы на распределение газа.

Источник https://www.facebook.com/roksolana.pidlasa/posts/3672989949453828

Теги: #газ #энергетика
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