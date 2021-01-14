Экономика

18:44 14.01.2021

Премьер Украины заявляет о конструктивной встрече с МВФ по цене на газ

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Премьер Украины заявляет о конструктивной встрече с МВФ по цене на газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом (МВФ) по цене на природный газ.

"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - написал он в Telegram-канале в четверг.

"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы", - пояснил премьер.

При этом Шмыгаль подчеркнул необходимость поиска компромисса, который "уже сегодня позволит защитить людей и поможет рынку газа развиваться в будущем".

Теги: #шмыгаль #газ #цена #мвф
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