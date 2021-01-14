ЕБРР просит НКРЭКУ разрешить "ГарПок" использовать кредиты госбанков "Укрэнерго" для расчетов с "зеленой" генерацией

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне обратился к главе Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку с просьбой разрешить ГП "Гарантированный покупатель" использовать 10,25 млрд грн, привлеченные НЭК "Укрэнерго" у госбанков под госгарантии, на погашение задолженности перед поставщиками электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за 2020 год.

"Ваша комиссия на сегодня рассматривает возможность предоставления ГП "Гарантированный покупатель" инструкций о недопущении использования средств указанного кредита НЭК "Укрэнерго" для погашения задолженности перед поставщиками электроэнергии из ВИЭ. Мы обеспокоены тем, что введение такого ограничения и соответствующее невыполнение обязательства по погашению указанного долга будет иметь дополнительное негативное воздействие на стабильность сектора", ‒ говорится в письме Патроне на имя Тарасюка от 13 января, обнародованном народным депутатом Алексеем Гончаренко в четверг.

По данным источников, с письмом похожего содержания обратился к главе НКРЭКУ также глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач.

Как отметил Патроне, наличие существенной задолженности перед поставщиками э/э из ВИЭ является нарушением украинского законодательства, а также обязательств правительства в рамках Меморандума о взаимопонимании с "зелеными" инвесторами, который был подписан в июле 2020 года.

"Одно из этих обязательств предусматривало погашение до конца 2020 года 40% задолженности, накопленной до июля 2020 года включительно… и хотя НЭК "Укрэнерго" подписало гарантированный государством кредит на погашение 40% задолженности за электроэнергию из ВИЭ, в соответствии с Меморандумом, это погашение пока не состоялось", ‒ подчеркнул представитель ЕБРР.

Как сообщалось, НКРЭКУ 13 января в очередной раз перенесла принятие решения о распределении ГП "Гарантированный покупатель" средств, полученных от НЭК "Укрэнерго" в рамках кредитов госбанков на сумму 10,25 млрд грн, на погашение задолженности 2020 года перед электрогенерацией.

Согласно проекту решения на сайте регулятора, ГП "Гарантированный покупатель" предписывалось средства, полученные от ЧАО НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанком", направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Накануне заседания НКРЭКУ, в частности, профильные ВИЭ-объединения заявили, что ее позиция в вопросе распределения кредитных средств НЭК "Укрэнерго", предусмотренных на погашение ее задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель", противоречит нормам действующего законодательства и полномочиям регулятора и призвали снять этот вопрос с рассмотрения.

Ранее ряд бизнес-сообществ выступили категорически против предлагаемого решения, настаивая на погашении за счет этих средств 40% долгов перед ВИЭ до 1 августа в сумме около 9 млрд грн.