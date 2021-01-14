"УЗ" в 2020 заменила более 700 опор контактной сети, повысила эксплуатационную надежность устройств электроснабжения

На отдельных участках всех шести региональных филиалов АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2020 году проводились работы по обновлению контактной сети и устройств инфраструктуры электроснабжения, сообщила пресс-служба УЗ в четверг.

Как сообщила компания, в частности, на контактной сети железных дорог заменено более 700 опор контактной сети, более 40 км изношенного контактного провода, более 30 км несущего троса, более 3,5 тыс. изоляторов контактной подвески, а также модернизировано более полутысячи воздушных стрелок.

Кроме этого, на устройствах энергетики заменено новыми более 120 км стальных проводов, 1,7 тыс. опор и более 12,6 тыс. изоляторов воздушных линий питания устройств сигнализации, централизации и блокировки. Проведен комплекс восстановительных работ на тяговых подстанциях.

По данным УЗ, ремонтные работы в течение 2020 года проводились на участках Лозовая - Славянск Донецкой железной дороги, Мотовиловка - Сорочий Брод, Кожанка - Попельня Юго-Западной железной дороги, Новая Бавария - Люботин ЮЖД, Фундуклеевка - Цибулево и Знаменка - Пантаевка Одесской железной дороги, Сухачивка - Горяиново Приднепровской железной дороги, а также на станциях Тетерев, Ракитное, Ходоров, Апостолово и Лиман.

В настоящее время в Украине эксплуатируется контактная сеть общей протяженностью главных путей 10,266 тыс. км, что составляет 47% общей протяженности железных дорог страны.

Как сообщалось, "Укрзализныця" завершила электрификацию путей на станции Коростень-Житомирский на перегоне Коростень-Житомирский - Пост Южный. Ожидается, что модернизация участка позволит улучшить грузовую работу и сократить срок доставки грузов.