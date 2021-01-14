Экономика

16:21 14.01.2021

Глава Минфина допускает пересмотр госбюджета-2021 при отсутствии сотрудничества с МВФ

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Глава Минфина допускает пересмотр госбюджета-2021 при отсутствии сотрудничества с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр государственного бюджета на 2021 год при условии отсутствия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), хотя сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

"Когда мы готовили проект госбюджета, у нас предусматривалось сотрудничество с МВФ. Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета", - сказал Марченко в эфире "Радио НВ" в четверг.

"Я не исключаю разных сценариев. Мы будем предлагать, кончено, ключевой сценарий - сотрудничество с МВФ. Но мы готовы к любым ситуациям", - добавил он.

Министр финансов указал, что в 2021 году сумма погашения госдолга составит 468 млрд грн, около 370 млрд грн из которых - внутренние долговые обязательства, сумма обслуживания составит около 159 млрд грн.

"На сегодня у нас достаточно на ЕКС, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого нужно сотрудничество с МВФ", - пояснил министр.

Теги: #госбюджет #мвф
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