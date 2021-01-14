Экономика

15:32 14.01.2021

Украина в 2020 увеличила импорт шоколада на 25,7%, кофе - на 15,4%

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Украина в 2020 увеличила импорт шоколада на 25,7%, кофе - на 15,4%

Импорт шоколада в Украину в 2020 году вырос в натуральном выражении на 28% по сравнению с предыдущим годом – с 33,6 тыс. тонн до 43 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 25,7%, со $150,5 млн до $189,1 млн, сообщила Государственная таможенная служба.

Согласно ее данным, экспорт из Украины шоколада в минувшем году уменьшился на 9,7% – с 63,9 тыс. тонн до 57,7 тыс. тонн, в долларовом эквиваленте – на 6,6%, со $169,7 млн до $158,4 млн.

Среди основных покупателей украинского шоколада – Казахстан (7,2% от общего объема), Беларусь (8,4%) и Румыния (9,2%), а завозился он преимущественно из Польши (33,6%), Нидерландов (13,8%) и Германии (12,2%).

По данным Гостаможслужбы, импорт какао-бобов, какао-пасты, какао-масла и какао-жиров, а также какао-порошка в 2020 году сократился в натуральном выражении на 2,5% – до 54,3 тыс. тонн, тогда как в денежном вырос на 5,7% – до $186,9 млн.

Кроме того, как сообщает Гостаможслужба, в 2020 году также существенно увеличился импорт кофе и его заменителей: в натуральном выражении – на 8,4%, до $48,4 тыс. тонн, в денежном – на 15,4%, до $166,4 млн.

Экспорт этой продукции составил 0,37 тыс. тонн на $1,8 млн, увеличившись к показателям 2019 года соответственно на 61,2% и 15,8%.

Крупнейшими странами, из которых Украина импортировала кофе, стали Польша (22,7%), Италия (15,3%) и Германия (8,1%).

Теги: #шоколад #импорт #кофе
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