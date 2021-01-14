Экономика

14:59 14.01.2021

Байден предложит направить дополнительно порядка $2 трлн на меры поддержки экономики

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Байден предложит направить дополнительно порядка $2 трлн на меры поддержки экономики

Избранный президент США Джо Байден предложит направить дополнительные $2 трлн на поддержку американской экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Байден представит в четверг новый пакет мер поддержки экономики, который будет включать в себя крупные прямые выплаты американским семьям, а также существенные расходы на финансирование штатов и местных органов власти, в том числе, их программ вакцинации.

Байден обнародует детали своего плана в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр) в четверг вечером (по местному времени).

Фьючерсы на фондовые индексы США Dow Jones и S&P 500 прибавляют соответственно 0,3% и 0,1% на торгах в четверг. Доходность десятилетних US Treasuries поднялась до 1,107% на новости CNN.

Теги: #сша #экономика
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