Экономика

12:12 14.01.2021

Налоговая без уведомления кардинально изменила работу с крупным бизнесом - ЕБА

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Налоговая без уведомления кардинально изменила работу с крупным бизнесом - ЕБА

Государственная налоговая служба с 2021 года в связи с трансформацией в формат единого юрлица кардинально изменила работу с большим бизнесом, однако не проинформировала об этом компании, сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"С 1 января 2021 года работа офисов крупных налогоплательщиков Госналоговой будет проводиться по отраслевому признаку без привязки компаний к тем офисам, которые территориально находятся ближе всех. Об этом бизнесу сообщил в конце декабря 2020 года во время встречи глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. 30 декабря эта информация появилась на сайте ГНС Украины официально. При этом списки компаний с новым перераспределением были опубликованы только 4 января 2021 года", - указала ЕБА в релизе в четверг.

Как пояснили в ассоциации, среди изменений - смена счетов для уплаты налогов.

"Для понимания: компания, которая работала в Черкассах и находилась на учете Офиса крупных налогоплательщиков в Днепре, могла быть перераспределена в Харьков. Однако никакого официального сообщения в средствах массовой информации или через электронный кабинет плательщика налогов бизнесу о таком изменений не поступало", - указала ЕБА.

"Также обращаем ваше внимание на необходимость уточнения информации о смене места учета крупного налогоплательщика и вероятную смену счетов для уплаты налогов, чтобы избежать зачисления средств на ошибочные счета и, как следствие, возникновения искусственной задолженности", - отмечается в релизе.

ЕБА обратилась к налоговой с просьбой более широко информировать компании об изменениях, которые внедряет служба. "Так, с 1 января 2021 года введен единый счет для уплаты налогов. Так что бизнес ожидает своевременного информирования о сроках и особенностях использования данного счета для всех компаний в разных регионах Украины", - подчеркнула ассоциация.

Теги: #налоговая #еба #бизнес
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