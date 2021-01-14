Экономика

11:47 14.01.2021

"Нафтогаз" в 2020 предоставил "Газпрому" услуги организации транзита газа на $2,11 млрд

1 мин читать
"Нафтогаз" в 2020 предоставил "Газпрому" услуги организации транзита газа на $2,11 млрд

 НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году оказал ПАО "Газпром" (РФ) услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины на $2,11 млрд.

"За 2020 год "Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. Согласно договору от 31 декабря 2019 года между "Нафтогазом" и "Газпромом", стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей — $2,1 млрд. Кроме того, в четвертом квартале 2020 года Нафтогаз дополнительно оказал Газпрому услуги по использованию украинской ГТС, за которые получает свыше $30 млн", - говорится в пресс-релизе НАК.

По данным компании, общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.

Теги: #нафтогаз #газ #газпром #транспортировка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:16 14.01.2021
Газ для населения по регулируемой цене будет реализовываться "Нафтогазом" через ППН - Герус

Газ для населения по регулируемой цене будет реализовываться "Нафтогазом" через ППН - Герус

10:10 14.01.2021
"Нафтогаз" запустил Святогорское месторождение газа плотных пород

"Нафтогаз" запустил Святогорское месторождение газа плотных пород

19:38 13.01.2021
"Батькивщина" инициирует снижения цены на газ для потребителей в три раза

"Батькивщина" инициирует снижения цены на газ для потребителей в три раза

19:11 13.01.2021
"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить бытовых потребителей газом по регулированной цене 6,99 грн/куб. м

"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить бытовых потребителей газом по регулированной цене 6,99 грн/куб. м

18:50 13.01.2021
Рада в январе проголосует в 1-м чтении законопроект о снижении цены на транспортировку газа, надеется Корниенко

Рада в январе проголосует в 1-м чтении законопроект о снижении цены на транспортировку газа, надеется Корниенко

18:34 13.01.2021
ОПЗЖ зарегистрировала в Раде законопроект о снятии НДС с газа для населения

ОПЗЖ зарегистрировала в Раде законопроект о снятии НДС с газа для населения

15:58 13.01.2021
Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

15:40 13.01.2021
Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть на время карантина - ОПУ

Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть на время карантина - ОПУ

15:38 13.01.2021
Глава Минэнерго призывает "Нафтогаз" активнее добиваться переноса "Газпромом" точки продажи газа на границу с РФ

Глава Минэнерго призывает "Нафтогаз" активнее добиваться переноса "Газпромом" точки продажи газа на границу с РФ

15:31 13.01.2021
Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин повысил минимальную розничную цену бутылки игристого до 109 грн

"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить бытовых потребителей газом по регулированной цене 6,99 грн/куб. м

Рада в январе проголосует в 1-м чтении законопроект о снижении цены на транспортировку газа, надеется Корниенко

Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

Шмыгаль предложил поддержать пользователей электроотопления субсидиями

ПОСЛЕДНЕЕ

Аэропорты Украины за 2020г сократили пассажиропоток на 64,4%, авиакомпании – на 65%

Кабмин повысил минимальную розничную цену бутылки игристого до 109 грн

Глава финкомитета Рады предлагает обменять ВВП-варранты на еврооблигации

Налоговая без уведомления кардинально изменила работу с крупным бизнесом - ЕБА

Британский и европейский регуляторы призывают к ужесточению контроля криптовалют после скачка биткойна

Американцам не запретят инвестировать в Alibaba, Tencent и Baidu - СМИ

Львов не будет покупать белорусские автобусы без четкой позиции Украины о моральности такой закупки - Садовый

Кабмин принял Концепцию космической программы Украины на 2021-2025 c объемом бюджетного финансирования 15 млрд грн

АГРУ просит Секретариат Энергосообщества предотвратить вмешательство в работу энергорегулятора с целью отмены тарифов на доставку газа

Импорт сыра в Украину в 2020 году увеличился почти вдвое

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА