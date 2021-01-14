Экономика

10:10 14.01.2021

"Нафтогаз" запустил Святогорское месторождение газа плотных пород

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"Нафтогаз" запустил Святогорское месторождение газа плотных пород

Компания "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию Святогорское месторождение газа из плотных коллекторов (tight gas), сообщил глава группы Андрей Коболев на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня начали подачу в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится "внутри" большой, недавно приобретенной нами Юзовской площади. Чтобы сделать это возможным, наши специалисты из "Нафтогаз Разведка и Добыча" запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили три скважины", - написал он.

Коболев напомнил, что из плотных пород сложнее извлекать углеводороды, "но это возможно, если применять современные технологии".

"Запуск Святогорки – это хороший задел, чтобы как можно быстрее начать освоение Юзовской площади, как мы и обещали. В частности, нам не надо будет строить для Юзовки совершенно новую инфраструктуру - на первом этапе разработки Юзовки мы сможем использовать объекты, которые построили на Святогорке", - отметил глава "Нафтогаза".

По его словам, добычи газа плотных пород, и освоение Юзовки являются одними из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы "Нафтогаза", разработанной в прошлом году.

"Я благодарен командам дивизионов "Нафтогаз Разведка и добыча" и "Техническое обеспечение", а также всем остальным членам нашей замечательной команды за уверенное и быстрое движение в направлении ее реализации", - резюмировал Коболев.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

 

Теги: #нафтогаз #месторождение
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