Экономика

19:11 13.01.2021

"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить бытовых потребителей газом по регулированной цене 6,99 грн/куб. м

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"Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить бытовых потребителей газом по регулированной цене 6,99 грн/куб. м

Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулированной цене 6,99 грн за 1 куб. м до завершения карантина или отопительного сезона, сообщила НАК "Нафтогаз Украины".

Для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров, указано в сообщении.

"Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантинных ограничений. Мы готовы "принять на ППН" (поставщика последней надежды – ИФ) всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газсбытовой компании обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м", – заверил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

При этом он назвал введение правительством регулированных цен на газ вынужденным шагом, вызванным мощным противодействием частных поставщиков развитию рынка газа и переходу потребителей к новым поставщикам, проявляющимся в создании для них всяческих препятствий.

"Ежедневно мы получаем жалобы потребителей, которые не могут найти ЕІС-код, которым угрожают начислить придуманные долги по температурным коэффициентам или отрезать газ за якобы неправильно оформленные документы", – побяснил Коболев.

Вместе с тем в НАК выразили надежду, что время действия государственной регулированной цены на газ, НКРЭКУ и Антимонопольный комитет эффективно используют для исследования нарушений на рынке газа, сделают объективные выводы и предпримут действенные меры по защите потребителей и участников рынка.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января поручил подготовить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за куб. м.

По его словам, в настоящее время ряд газсбытов реализует газ населению по цене 10 грн и более за 1 куб. м, таким образом, введение госрегулирования позволит украинским домохозяйствам не почувствовать резкий рост цен на газ на мировых рынках.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что это временная мера, и Украина не намерена отказываться от уже запущенного рынка газа для населения, напомнив, что ряд домохозяйств осенью заключили с НАК "Нафтогаз Украины" годовой контракт с ценой поставки 4,7 грн за куб. м.

Теги: #газ #энергетика
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