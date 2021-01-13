Экономика

18:17 13.01.2021

Кабмин принял Концепцию космической программы Украины на 2021-2025 c объемом бюджетного финансирования 15 млрд грн

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Кабмин принял Концепцию космической программы Украины на 2021-2025 c объемом бюджетного финансирования 15 млрд грн

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Наконец-то ситуация в отрасли будет сдвинута с мертвой точки, ведь последние несколько лет она фактически была в замороженном состоянии, не понимая ни своих приоритетов, ни условий для развития. Следующий важный и неотложный шаг - это принятие Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы", - прокомментировал принятие данного решения вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что данная концепция разработана Минстратегпромом вместе с Государственным космическим агентством. Ее целью является расширение использования космического потенциала, усиление влияния на развитие общества, обеспечение реализации интересов государства в сфере обороны и национальной безопасности. Концепция также определяет ключевые проблемы научно-технического развития космической деятельности, пути их решения и ожидаемые результаты.

Согласно пояснительной записке к проекту концепции, ориентировочный объем финансирования для выполнения программы составляет, примерно, 30 млрд грн, в том числе из госбюджета около 15 млрд грн.

При этом министр финансов Сергей Марченко в ходе принятия данного документа сделал замечание, что реализация данной программы должна выполняться в рамках бюджетных назначений.

 

Теги: #космос #концепция #кабмин
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