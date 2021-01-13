Экономика

17:45 13.01.2021

АГРУ просит Секретариат Энергосообщества предотвратить вмешательство в работу энергорегулятора с целью отмены тарифов на доставку газа

3 мин читать
АГРУ просит Секретариат Энергосообщества предотвратить вмешательство в работу энергорегулятора с целью отмены тарифов на доставку газа

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) обратилась к директору Секретариата Энергетического Сообщества Янезу Копачу с просьбой дать объективную оценку ситуации с тарифами на распределение газа в стране и предотвратить вмешательство в работу НКРЭКУ как независимого энергорегулятора, направленное на их пересмотр и снижение, сообщила АГРУ в пресс-релизе в среду.

По изложенному в нем мнению ассоциации, с этой целью с января 2021 года в Украине проводится организованная политическая кампания с привлечением отдельных народных депутатов и заказными уличными акциями.

В ассоциации считают, что толчком к наращиванию давления стал зарегистрированный в Верховной Раде 18 декабря 2020 года проект постановления №4522 о пересмотре и снижении тарифов на распределение природного газа, утвержденных в декабре того же года.

При этом в АРГУ обращают внимание, что проект этого документа был зарегистрирован еще до окончательного утверждения тарифов.

В то же время в ассоциации настаивают на отсутствии оснований для их снижения, отмечая, что даже утвержденные тарифы не покрывают все затраты операторов газораспределительных сетей.

В частности, отмечается, что утвержденная на уровне 15,934 EUR/MWh цена газа на покрытие технологических потерь не дала операторам ГРС возможности приобрести 30 декабря 2020 года на UEEX газ для этих целей в январе 2021 года, поскольку цена ресурса в тот день достигла 18,99 EUR/MWh.

"В дальнейшем рыночные цены на газ еще выросли: во второй декаде января 2021 года они составляют около 20,20 EUR/MWh. Таким образом, действующих тарифов уже недостаточно для финансирования всех обоснованных затрат операторов ГРС", – объясняется в релизе.

В АГРУ подчеркивают: тарифы были утверждены НКРЭКУ с соблюдением процедуры их открытых общественных обсуждений с учетом аргументов и предложений всех заинтересованных сторон, а само решение стало продолжением процесса оздоровления газовой отрасли и выполнения Украиной своих обязательств перед Энергетическим сообществом и МВФ.

Вместе с тем, по мнению ассоциации, призывы к неплатежам, конфискации имущества в пользу других предприятий, безосновательному уменьшению тарифов являются незаконными и ведут к углублению газового кризиса.

"Это приведет к дефициту средств у операторов ГРС на финансирование текущей деятельности и технологических потерь, что приведет к очередному долговому кризису – наращиванию долгов по всей цепочке доставки газа, включая Оператора ГТС. Это недопустимо с учетом роли и значения Оператора ГТС для надежности транзита природного газа", – резюмирует АГРУ.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 13 января, поручил подготовить госрегулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за куб. м. Он также отметил, что правительство отрабатывает вопрос тарифов на распределение газа, "который волнует общественность".

По словам премьера, НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют наиболее высокие тарифы на распределение газа. Шмыгаль полагает, что урегулирование этого вопроса может быть разрешено с помощью Верховной Рады путем внесения изменений в действующее законодательство.

По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн/куб м для АО "Киевгаз" и 0,35 грн/куб м для АО "Харьковгоргаз" до 2,46 грн/куб м для ООО "Газпостачсервис" и 2,55 грн/куб м для ООО "Газовик".

 

Теги: #агру #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:51 13.01.2021
Рада планирует 26 января заслушать Шмыгаля по вопросу тарифов - Железняк

Рада планирует 26 января заслушать Шмыгаля по вопросу тарифов - Железняк

15:58 13.01.2021
Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

15:40 13.01.2021
Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть на время карантина - ОПУ

Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть на время карантина - ОПУ

15:31 13.01.2021
Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

14:28 13.01.2021
АМКУ изучит обоснованность тарифов на распределение газа

АМКУ изучит обоснованность тарифов на распределение газа

16:22 12.01.2021
Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

Минэнерго и «Нафтогаз» представили два плана, по снижению платежек для граждан за газ и его доставку - Шмыгаль

15:59 12.01.2021
Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

Тимошенко раскритиковала повышение тарифов на жилкомуслуги

20:12 11.01.2021
Тимошенко призвала депутатов местных советов требовать от правительства снижения цены на газ

Тимошенко призвала депутатов местных советов требовать от правительства снижения цены на газ

18:59 11.01.2021
Премьер Украины заявляет о планах снизить бытовые цены на газ

Премьер Украины заявляет о планах снизить бытовые цены на газ

16:15 11.01.2021
Люди не должны платить за газ больше, чем он обошелся госмонополии – Тимошенко

Люди не должны платить за газ больше, чем он обошелся госмонополии – Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

Шмыгаль предложил поддержать пользователей электроотопления субсидиями

Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть на время карантина - ОПУ

Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ СУБСИДИЯМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Львов не будет покупать белорусские автобусы без четкой позиции Украины о моральности такой закупки - Садовый

Кабмин принял Концепцию космической программы Украины на 2021-2025 c объемом бюджетного финансирования 15 млрд грн

Импорт сыра в Украину в 2020 году увеличился почти вдвое

Лидер автопродаж в Украине Renault в 2020 немного сократил долю на рынке легковых и коммерческих авто

Кабмин утвердил СРП с Ukrainian Energy по Варвинскому участку

Кабмин назначил Кучера главой Государственной регуляторной службы

Кабмин уполномочил Ощадбанк обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на энергорынке

Шмыгаль предложил поддержать пользователей электроотопления субсидиями

НКРЭКУ снова перенесла принятие решения о распределении "ГарПоком" средств на погашение задолженности 2020 перед электрогенерацией

Глава Минэнерго призывает "Нафтогаз" активнее добиваться переноса "Газпромом" точки продажи газа на границу с РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА