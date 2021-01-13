Экономика

16:10 13.01.2021

Кабмин уполномочил Ощадбанк обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на энергорынке

2 мин читать
Кабмин уполномочил Ощадбанк обслуживать счета участников процедуры погашения задолженности на энергорынке

Кабинет министров на заседании в среду уполномочил государственный Ощадбанк (Киев) обслуживать текущие счета со специальным режимом использования и дополнительные текущие счета со спецрежимом участников процедуры погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии.

Соответствующий проект постановления принят без обсуждения с доработкой в течение трех рабочих дней с учетом замечаний и предложений Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

В ходе обсуждения свои возражения высказала госуполномоченная АМКУ Ольга Нечитайло, отметив, что постановление противоречит принципам конкурентности при регулировании товарных рынков и формирует монополизацию сферы обслуживания указанных счетов с предоставлением эксклюзивных полномочий Ощадбанку.

Однако Кабмин не учел ее замечания.

Как указано в пояснительной записке к распоряжению, уполномоченный банк должен быть государственным, в частности, в его уставном капитале не менее 75% акций должны принадлежать государству.

Согласно документу, уполномочить Ощадбанк предложено исходя из того, что финучреждение в качестве уполномоченного банка на рынке электроэнергии успешно обеспечивает стабильное банковское обслуживание расчетов за э/э, купленную на рынке "на сутки вперед" (РСВ), и внутрисуточном рынке.

Помимо этого, Ощадбанк имеет опыт обслуживания взаиморасчетов по погашению задолженностей за э/э при участии оптового поставщика э/э и поставщиков э/э по регулируемому тарифу.

Указывается, что банк также имеет организационное, кадровое и технологическое обеспечение необходимое для исполнения функций уполномоченного банка для обслуживания текущих счетов со специальным режимом использования участников процедуры погашения в соответствии с установленным алгоритмом распределения средств.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня 2020 года подписал закон "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" № 719-ІХ, который Верховная Рада приняла.

Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашения (списания) задолженности за счет средств государственного бюджета.

Указывается, что погашение задолженности, которая сформировалась на оптовом энергорынке, производится с использованием расчетов со специальным режимом, открытых участниками процедуры погашения в уполномоченном банке, определенном Кабмином и Нацбанком.

 

Теги: #энергорынок #погашение #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:49 31.12.2020
С середины января в отделениях Ощадбанка можно будет заключить договор о газоснабжении с ГК "Нафтогаз Украины"

С середины января в отделениях Ощадбанка можно будет заключить договор о газоснабжении с ГК "Нафтогаз Украины"

13:51 31.12.2020
"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению в отделениях Ощадбанка с середины января

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению в отделениях Ощадбанка с середины января

14:44 30.12.2020
"Метинвест" досрочно погасил еще часть долга по предэкспортному финансированию на $45 млн

"Метинвест" досрочно погасил еще часть долга по предэкспортному финансированию на $45 млн

13:00 29.12.2020
Ощадбанк выдал тысячу кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Ощадбанк выдал тысячу кредитов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

10:29 29.12.2020
Ощадбанк просит суд признать "ЕСУ" банкротом за непогашение долга, компания видит внесудебные варианты урегулирования ситуации

Ощадбанк просит суд признать "ЕСУ" банкротом за непогашение долга, компания видит внесудебные варианты урегулирования ситуации

16:49 28.12.2020
Ощадбанк предлагает аграриям технику Пётингер на льготных условиях

Ощадбанк предлагает аграриям технику Пётингер на льготных условиях

13:16 11.12.2020
Ощадбанк выдал малому бизнесу 1 млрд грн кредитов под минимальные проценты по партнерским программам

Ощадбанк выдал малому бизнесу 1 млрд грн кредитов под минимальные проценты по партнерским программам

13:08 27.11.2020
Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк – Верховный суд

14:04 26.11.2020
Принятие закона о REMIT повысит прозрачность энергорынка ‒ глава Минэнерго

Принятие закона о REMIT повысит прозрачность энергорынка ‒ глава Минэнерго

12:30 26.11.2020
Погасить долги старого энергорынка в этому году уже не удастся – врио министра

Погасить долги старого энергорынка в этому году уже не удастся – врио министра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

Шмыгаль предложил поддержать пользователей электроотопления субсидиями

Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть на время карантина - ОПУ

Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

ШМЫГАЛЬ ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ СУБСИДИЯМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Импорт сыра в Украину в 2020 году увеличился почти вдвое

Лидер автопродаж в Украине Renault в 2020 немного сократил долю на рынке легковых и коммерческих авто

Кабмин утвердил СРП с Ukrainian Energy по Варвинскому участку

Кабмин назначил Кучера главой Государственной регуляторной службы

Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

Шмыгаль предложил поддержать пользователей электроотопления субсидиями

НКРЭКУ снова перенесла принятие решения о распределении "ГарПоком" средств на погашение задолженности 2020 перед электрогенерацией

Тарифы на газ для населения будут снижены почти на треть на время карантина - ОПУ

Глава Минэнерго призывает "Нафтогаз" активнее добиваться переноса "Газпромом" точки продажи газа на границу с РФ

Премьер Украины поручил подготовить госрегулирование цены на газ на период карантина по 6,99 грн за кубометр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА