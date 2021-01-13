Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить госрегулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за куб. м.

"Второй вопрос, который волнует общественность, и который мы отрабатываем, – это тарифы на распределение газа, или так называемая абонплата за газ. Сейчас НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют наиболее высокие тарифы на распределение газа", - сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров в среду.

По его словам, урегулирование этого вопроса может быть разрешено с помощью Верховной Рады путем внесения изменений в действующее законодательство.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.